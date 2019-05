Bad Doberan

Sie stehen am Ortseingang, an der Nienhäger Chaussee oder im Kammerhof: Etwa 50 Blumenräder sind in den vergangenen Tagen in Bad Doberan aufgestellt worden. Bürgermeister Jochen Arenz freut sich, das so viele Münsterstädter bei der Aktion „ Blumenräder für Bad Doberan“ mitmachen. Die Idee: Alte Fahrräder auf Plätze und an Straßen stellen und mit Blumenkästen behängen.

„Die Nachfrage ist groß“, sagt Jochen Arenz. Allerdings habe das Rathaus keine Räder mehr zur Verfügung. „Wer noch Fahrräder hat, kann sich bei der Stadt melden“, so der Bürgermeister.

Der Bauhof der Stadt kümmere sich bei Bedarf darum, dass die Räder an die gewünschten Orte kommen und befestigt diese. Der Platz wird vorher von der Stadt abgenommen.

Die zwei Fahrräder am Bahnhof sind in der Zwischenzeit schon Opfer von Vandalismus geworden. Hier waren die Blumen aus den Kästen gerissen worden. Bürgermeister Arenz hofft, dass es ein Einzelfall bleibt.

Wer sein Fahrrad zur Verfügung stellen möchte, meldet sich bitte im Rathaus unter 038203/915 201.

Anja Levien