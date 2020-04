Blutspenden in Bad Doberan: Umzug wegen Schutz vor Corona-Infektionen

Bad Doberan

Das monatliche Blutspenden des DRK Kreisverbandes wird zumindest für die nächsten zwei Male, am 6. Mai und 3. Juni, ins Schulungs- und Logistikzentrum der DRK am Waldrand 13 verlegt. Das sei die Folge aus den Maßnahmen zum Schutz vor Corona, sagt Cornelia Klischke vom Kreisverband. „Im Logistikzentrum haben wir die Möglichkeit, die Leute mittels eines Schleusensystems zur Blutabnahme zu geleiten. So kann der Mindestabstand eingehalten werden.“

Normalerweise findet das monatliche Blutspenden in den Räumlichkeiten des Betreuten Wohnens in Bad Doberan statt. Dort sei laut Klischke jedoch nicht die Möglichkeit gegeben, den Mindestabstand zu wahren. „Da begegnen sich die Leute auf dem Flur und stehen dicht an dicht“, so Klischke.

Aufruf an alle die Langeweile haben

Auch für zusätzliche Schutzmaßnahmen werde gesorgt sein. „Das erste, was wir machen, ist Fieber messen und zwar von jedem Spender“, sagt Klischke. „Leute mit erhöhter Temperatur dürfen nicht Spenden.“ Zudem werde jeder Spender einen Mundschutz bekommen, genau wie das medizinische Personal. Um zu lange Schlangen vor der Blutabnahme zu vermeiden, werden auch zwei Ärzte anwesend sein und den Vorgang beschleunigen.

Klischke will diesmal vor allem diejenigen zum Spenden ermuntern, die sonst nicht kommen. „Alle über 17-Jährigen die sich gesund fühlen und Langeweile haben oder nicht zur Schule gehen können, sind herzlich eingeladen“, sagt sie. „Und auch die, die sonst keine Zeit zum Spenden haben, weil sie arbeiten müssen.“

Die DRK-Vorsitzende verbindet mit dem Spendenaufruf auch ein Zeichen an die Menschen der Stadt in schwierigen Zeiten. „Die Einwohner von Bad Doberan sollen merken, dass es auch mal wieder vorangeht.“

Von Flemming Goldbecher