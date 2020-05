Blutspendetag in Bad Doberan: DRK-Helfer messen Fieber am Eingang

Bad Doberan

Schon einige Minuten vor dem offiziellen Beginn um 13 Uhr hat sich vor dem großen Zelt auf dem Gelände des Schulungszentrums des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) eine kleine Schlange gebildet. Die freiwilligen Blutspender stehen in Bad Doberan in angemessenem Abstand voneinander entfernt. Jeder von ihnen trägt einen Mundschutz. Wer das Zelt, in dem Blutzuckerspiegel und Hämoglobinwerte überprüft werden, betreten will, muss jedoch zuerst Fieber messen lassen. Ein kurzer Kontakt am Hals reicht aus.

36,7 Grad Celsius zeigt das Thermometer bei Sigrid Hagen an. Sie darf ins Zelt gehen und den Blutspende-Fragebogen ausfüllen. Sie findet die Maßnahmen gerechtfertigt. „Man weiß ja nie. Lieber vorsichtig sein. Das ist so schon in Ordnung.“ Außerdem halte sie die Blutspende für wichtig. „Wenn Blut gebraucht wird, dann helfe ich gern.“

Ein Schleusensystem für die Spender

Seit zehn Jahren kommt die 71-jährige Bad Doberanerin jedes Jahr zur Spende. Außer im April. Wegen der Corona-Krise ließ der DRK-Kreisverband Bad Doberan die monatliche Veranstaltung ausfallen. Um den Infektionsschutz gewährleisten zu können, verlegte der Kreisverband die Blutspende für den 6. Mai und 3. Juni auf das Gelände des Schulungszentrums Am Waldrand 13.

Sigrid Hagen beim Fiebermessen. Quelle: Flemming Goldbecher

Dort sei mehr Platz, um mittels eines Schleusensystems dafür zu sorgen, dass die Spender nicht in direkten Kontakt miteinander kämen, meint Cornelia Klischke, Organisatorin des Blutspendetages und Ehrenamtskoordinatorin des DRK-Kreisverbandes. Auch das Fiebermessen beim Einlass sei eine Präventionsmaßnahme. „Das haben wir auch früher immer gemacht, aber diesmal messen wir gleich zu Beginn die Temperatur“, erklärt Klischke. „Wer Fieber hat, darf nicht spenden.“

Zwei Ärzte und mehr Ehrenamtler

Wer den Fragebogen ausgefüllt hat, wird von einem Arzt empfangen. Anders als sonst sind heute zwei Mediziner anwesend, um mit den Spendern den Fragebogen zu besprechen und den Blutdruck zu messen. „Wir wollten nicht, dass sich die Leute vor der Blutabnahme stauen und so lange warten müssen“, erklärt Andrea Voellmer, Gebietsreferentin des DRK. „Mit zwei Ärzten geht es deutlich schneller.“

Cornelia Klischke schaut den Helferinnen des DRK bei der Blutabnahme über die Schulter. Quelle: Flemming Goldbecher

Auch die Blutabnahme selbst könne dank zusätzlicher ehrenamtlicher Helfer und Liegen zügiger durchgeführt werden. Nur die anschließende Verköstigung falle diesmal etwas magerer aus als sonst. „Wir dürfen die Leute hier ja nicht essen lassen“, erklärt Voellmer. „Dafür kriegt jeder eine Papiertüte mit ein paar Leckereien, einer Bockwurst für die Männer und einer kleinen Flasche Sekt für die Frauen.“

Blutreserven werden dringend benötigt

80 Tüten seien gepackt worden. Die seien auch nötig. Etwa 40 bis 50 Spender kämen jeden Monat. „Aber da die Veranstaltung im April ausfiel, werden wohl mehr kommen“, glaubt Voellmer. Je mehr Leute desto besser, denn die Blutreserven würden dringend gebraucht. „Durch Corona gab es in den vergangenen Wochen überall viel weniger Spender. Gerade die Krankenhäuser brauchen Reserven, da der Betrieb überall gerade wieder hochgefahren wird.“

Dass der Blutspendetag überhaupt stattfinden könne, sei laut Organisatorin Klischke besonders den freiwilligen Helfern zu verdanken. Neben den fünf Ehrenamtlern vom DRK seien auch sechs von der Medical Task Force 13 (MTF) anwesend. Torsten Jentzen ist einer von ihnen. Der 53-Jährige wohnt in Bad Doberan und ist schon seit vielen Jahren Mitglied der MTF. „Mir gefällt hier vor allem die Kameradschaft in der Truppe“, sagt Jentzen.

Torsten Jentzen von der Medical Task Force. Quelle: Flemming Goldbecher

Normalerweise sei die Task Force nicht bei Blutspendetagen dabei. Diesmal sei es jedoch eine außergewöhnliche Situation, bei der mehr Hilfe benötigt würde. „Außerdem ist das ein gutes Training für uns. So können wir die erlernten Abläufe durchgehen und das Material prüfen.“

Von Flemming Goldbecher