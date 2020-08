Börgerende

Ob ein toter Schweinswal gestrandet ist, jemand seine Schlüssel am Strand verloren hat, eine gelangweilte Familie Tipps für Aktivitäten bei Regenwetter sucht oder jemand im August am selben Abend eine Unterkunft in Börgerende benötigt – die Leute wenden sich hilfesuchend an Diana Müller.

Die Gemeindeangestellte kümmert sich neben der Tourist-Information in der Seestraße 14 auch mit um das Heimatmuseum im Hintergebäude, eine kleine Leihbücherei, den gemeindeeigenen Parkplatz mit Toilettenanlage und das Freizeitzentrum. Sie unterstützt den Bürgermeister bei seiner wöchentlichen Sprechstunde, bei der sie Protokoll führt. Außerdem ist sie ehrenamtlich Abteilungsleiterin bei der Wasserwehr in der Feuerwehr. Kein Wunder, dass sie sagt: „Mir wird nie langweilig!“

Anzeige

Tourist-Info ist ihr zweites Kind

Sie liebt ihren abwechslungsreichen Job, den sie schon seit fast zwei Jahrzehnten ausübt. Geboren in Detershagen bei Kröpelin, zog Diana Müller mit ihren Eltern als Kind nach Bad Doberan. Seit 1998 lebt sie nun schon mit ihrer Familie in Börgerende. Die gelernte Bürokauffrau arbeitete zunächst im Bad Doberaner Moorbad, nach der Geburt ihres Kindes fing sie dann 2002 bei der Gemeinde an.

Weitere OZ+ Artikel

Damals gab es in Börgerende noch keine gemeindliche Anlaufstelle für Touristen, Müller baute das dann mit auf. Mit einem Lächeln meint sie: „Die Tourist-Information hier ist so was wie mein zweites Kind.“ Manchmal sei sie damals ins benachbarte Nienhagen geradelt, erzählt sie, die hatten dort schon eine solche Einrichtung. „Da habe ich mir dann nützliche Tipps und Tricks geholt.“

Beratung zu Ausflugszielen

Das Gebäude, in dem die Tourist-Information entstand, war früher der Kindergarten der Gemeinde. Müller erinnert sich, dass der Eingangsraum vorher der Gruppenraum der Kita war, und dort noch ein großer alter Kachelofen stand. Inzwischen finden die Touristen hier einen großen, aber gemütlichen Raum, an dem Diana Müller sie an ihrem Schreibtisch empfängt. Es werden viele Flyer und Prospekte angeboten, mit Angeboten von dörflichen Hofläden übers Schwimmbad Kübomare bis zum Ozeaneum. Auch in der persönlichen Beratung muss Diana Müller für ausflugsfreudige Touristen über vieles im weiteren Umkreis Bescheid wissen, von Warnemünde bis Wismar.

Öffnungszeiten Im Sommer, vom 1. Mai bis zum 31. Oktober ist die Tourismus-Information in Börgerende montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Am Dienstagnachmittag ist sie geschlossen. In den Monaten Juni, Juli und August ist die Tourismus-Information zusätzlich samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Im Winter, vom 1. November bis zum 30. April, ist die Tourismus-Information am Donnerstag- und Freitagnachmittag sowie am Samstag geschlossen. Sie ist telefonisch erreichbar unter der Nummer 038203/74973 sowie per E-Mail via info.boergerende-rethwisch@t-online.de

Manchmal kommen Touristen vorbei, die offenbar ziemlich die Orientierung verloren haben, Müller wurde auch schon gefragt: „Wo ist denn hier jetzt eigentlich die Ostsee?“

Ein lokales Thema ist der Conventer See. Oft fragen Leute nach dem Zugang zu dem idyllischen kleinen See, weil sie dort gerne baden oder fischen möchten. Doch Diana Müller muss ihnen dann erklären, dass dies in dem Naturschutzgebiet untersagt ist. Es gibt keine Zuwegung zu dem See, damit zum Beispiel die Vögel dort in Ruhe brüten oder rasten können.

Bücherei, Museum und Minigolfanlage gehören dazu

In einer Ecke der Tourist-Information gibt es eine kleine Leihbücherei mit Büchern und Spielen. Dort können sich Touristen mit Lesestoff eindecken, aber auch Einheimische nützen das Angebot gerne. Und in den hinteren Räumen des Gebäudes lädt ein liebevoll ausgestattetes Heimatmuseum ein, sich über die örtliche Geschichte der letzten Jahrhunderte zu informieren.

Gleich neben der Tourist-Information liegt der Minigolfplatz der Gemeinde. Vormittags betreut Diana Müller den mit, nachmittags ist dann jemand anderes dort am Platz. Dieses Jahr sei Minigolf enorm gefragt, berichtet Diana Müller, sie müsse vormittags meist viel hin- und herrennen, „da brauche ich kein Fitnessstudio mehr.“

Die Serie „Die Urlaubsmacher“ In der kleinen Serie „Die Urlaubsmacher“ stellt die OSTSEE-ZEITUNG ab sofort Menschen vor, die den Urlaub zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan gestalten. Die Männer und Frauen, die dafür sorgen, dass eine Unterkunft da ist, die sich ums Essen kümmern, um die Freizeitangebote und die Beförderung. Die Macher hinter der schönsten Zeit des Jahres.

Überhaupt sei dieses Jahr der touristische Andrang riesig. Wer im August noch eine Unterkunft suche, habe so gut wie keine Chance. Müller betreibt keine systematische Zimmervermittlung, doch Vermieter melden ihr oft freigewordene Betten. Und manchmal telefoniert sie auch für eine verzweifelt suchende Familie herum: „Wir wollen ja, dass die Touristen hier glücklich werden.“

Tourismus auch im Winter Thema

Während des Corona-Lockdowns bis Mai war sie weiterhin in ihrem Büro, das allerdings für den persönlichen Publikumsverkehr geschlossen war. Doch per Telefon und Email musste Diana Müller unzählige Anfragen beantworten, und sich selber über die oft täglich geänderten Vorschriften auf dem Laufenden halten.

Im Winter sind die Öffnungszeiten der Tourist-Information deutlich kürzer. Müller nutzt die Zeit im Herbst dann, um nach dem mit vielen Überstunden durchgearbeiteten Sommer endlich ihren eigenen Urlaub zu machen: „Da fliegen wir dann normalerweise noch mal in die Sonne.“

Doch auch im Winter gibt es viel zu tun für die Vorbereitung der nächsten Saison. Und Diana Müller kümmert sich auch um langfristige gemeindliche Tourismus-Themen: zum Beispiel den schon lange gesperrten Küstenradweg im Bereich Nienhagen/ Börgerende, oder die Pläne der Gemeinde, den Status als Ostseebad zu erreichen. So wird es ihr wohl auch weiterhin nicht langweilig werden.

Lesen Sie auch zur Serie „Die Urlaubsmacher“

Von Henrietta Hartl