Börgerende-Rethwisch

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 21. Oktober, in die Kindertagesstätte in Börgerende-Rethwisch eingebrochen. Nach Angaben von Kristin Hartfil, Sprecherin der Polizeiinspektion Güstrow, drangen sie durch ein Fenster in einen Gruppenraum ein. Dort zerstörten die Täter das Sparschwein der Kinder. Es war jedoch leer. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

In derselben Nacht wurde auch auf einem Firmengelände in Börgerende-Rethwisch eingebrochen. Auch hier verschafften sich die unbekannten Täter über ein Fenster Zutritt. Wie die Polizeisprecherin mitteilte wurden Räume und Schränke durchsucht. Die Einbrecher öffneten Gewaltsam eine Geldkassette und entwendeten etwa 200 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Von Cora Meyer