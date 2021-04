Börgerende-Rethwisch: Gemeindevertreter beraten über Schulanbau

Rethwisch

Auf ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag wollen die Gemeindevertreter in Börgerende-Rethwisch über einen geplanten Schulanbau diskutieren. Bürgermeister Horst Hagemeister möchte die seit Jahren geplante Erweiterung der Conventer Schule jetzt selbst in die Hand nehmen. Auf dem jetzigen Gelände des Bauhofes könnte das Haus für acht Klassenräume mit Nebenräumen entstehen – und künftig an das Amt Bad Doberan-Land beziehungsweise die Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen und Nienhagen vermietet werden. Avisierte Kosten: rund 4,8 Millionen Euro. Die Abgeordneten sollen jetzt zu diesem Vorhaben einen Grundsatzbeschluss fassen, damit mögliche Fördermittel eingeworben werden können.

Darüber hinaus stehen ab 19 Uhr im Freizeitzentrum am Pappelhof Beratungen zu Gebühren fürs Parken und die Sportstätten auf der Tagesordnung. Auch über den Bebauungsplan „Am Museum“ wollen sich die Gemeindevertreter austauschen. Rund um die Touristinformation an der Seestraße soll der Wohnstandort ergänzt und das Museum weiterentwickelt werden. Zudem sind öffentliche Grünbereiche mit Spiel- und Bewegungsflächen vorgesehen.

Von Lennart Plottke