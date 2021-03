Börgerende-Rethwisch

Es ist eine technische Neuerung, die optisch eher unauffällig erscheint, aber dennoch einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten kann. Deshalb verkündet Tilo Joost, Inhaber von Joost’s Ostsee-Express, es gern: „Wir haben 13 unserer Busse, davon zehn im Linienverkehr, mit Abbiege-Assistenten ausgestattet.“ Diese im Fahrzeug eingebauten elektronischen Helfer können Radfahrer oder Fußgänger im sogenannten „toten Winkel“, der im Spiegel nicht richtig einsehbar ist, rechtzeitig erkennen und den Fahrer warnen, bevor er mit dem Fahrzeug rechts abbiegt. Eine Kollision mit dem anderen Verkehrsteilnehmer kann so vermieden werden. 

Assistenzsystem kann Leben retten

Gerade für Radfahrer enden Unfälle mit rechtsabbiegenden Großfahrzeugen oftmals tödlich. Die Unfallexperten des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) fordern deshalb schon lange eine verpflichtende Installation dieser Assistenten bei großen Nutzfahrzeugen. Mit einer solchen Maßnahme könnten jährlich allein in Deutschland 30 Menschenleben gerettet werden, heißt es auf der Webseite des GDV.

Busunternehmer Tilo Joost (l.) und der Technische Leiter des Unternehmens, Dieter Harder. Quelle: Rolf Barkhorn

Eine europaweite schrittweise verpflichtende Einführung von Abbiegeassistenten ist jedoch erst ab Juli 2022 für neue Fahrzeuge vorgesehen. Für Bestandsfahrzeuge sind aber Nachrüstungen möglich. „Seit 2019 wird das Nachrüsten von Abbiegeassistenten staatlich gefördert“, erklärt Tilo Joost. Der Chef des Reiseunternehmens mit Firmensitz in Börgerende-Rethwisch hatte sich vor zwei Jahren erstmals an einen Hersteller dieser Systeme in der Region Hannover gewandt. „Unser Interesse wurde wohlwollend aufgenommen, aber damals gab es noch keine Systeme, die auch für Busse geeignet waren. Es gab bis dato nur Abbiegeassistenten für Lkw. Die aber lassen sich nicht ohne Weiteres in Bussen einsetzen“, sagt Tilo Joost.

So gibt es für schwere Lastwagen Systeme, die sofort Notbremsungen auslösen. „Das geht im Linienverkehr aber nicht. Fahrgäste könnten dabei verletzt werden.“ Das vorhandene System für Busse anzupassen, brauchte aber etwas Zeit. Deshalb musste die Nachrüstung für die Joost-Flotte noch warten – auch, weil die staatliche Förderung an enge Fristen gebunden ist und diese vor zwei Jahren kaum einzuhalten war.

Akustisches Signal warnt den Fahrer

Aber die Ingenieure in Niedersachsen haben ihr System inzwischen weiter entwickelt, und so gibt es jetzt auch eine Variante für Busse. „Unsere Fahrer haben nun im Inneren, auf Sichthöhe des rechten Außenspiegels, einen Monitor. Dort wird der Bereich aus dem toten Winkel durch eine Kamera erfasst. Nähert sich in diesem Bereich ein Radfahrer, Rollerfahrer oder Fußgänger, sieht es der Fahrer. Zusätzlich wird er durch ein akustisches Signal gewarnt“, erläutert Dieter Harder, der Technische Leiter des Busunternehmens. Und Tilo Joost ergänzt: „Das System ist aber erst aktiv, wenn die Tür geschlossen ist – sonst würde ja jeder Fahrgast, der noch zusteigen möchte, das Warnsignal auslösen.“

Der Unternehmer ist froh, mit der Investition einen eigenen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit leisten zu können. Immerhin hat die Nachrüstung von 13 Fahrzeugen rund 30 000 Euro gekostet. 80 Prozent der Anschaffungskosten werden zurzeit gefördert. „Mit Installation und Abnahme durch die Dekra macht der Förderanteil am Ende noch etwa 60 Prozent aus. Aber es war richtig, dass wir es gemacht haben“, ist Joost überzeugt. „Auch, wenn ich hervorheben möchte, dass in den 31 Jahren, in denen unser Unternehmen existiert, noch nie einer unserer Fahrer einen Unfall mit seinem Bus beim Rechtsabbiegen hatte.“

Von Rolf Barkhorn