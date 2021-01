Börgerende-Rethwisch: Ortschronik gibt’s jetzt digital

Börgerende

Wie war das noch mal mit der neuen Buswendeschleife in Rethwisch? Oder dem geplanten Forschungs-Hochhaus in Börgerende? Und wann genau wurde eigentlich das alte Ferienheim „Waterkant“ abgerissen? „Das kann man jetzt alles ganz entspannt digital nachlesen“, sagt Dr. Uwe Hack stolz und klickt am Computer mit der Maus die unterschiedlichsten Jahre und Ereignisse an. „Wir haben hier im Heimatmuseum einen großen Fundus geschaffen, in dem zu vielen Dingen der Ortsgeschichte recherchiert werden kann.“

Liebevoll eingerichtet: Der Schreibtisch im „Wohnzimmer“ des Heimatmuseums, auf dem unter anderem eine alte Chronik zum Blättern liegt. Quelle: Lennart Plottke

Anzeige

Gemeinsam mit Museumsleiterin Renate Utecht hat Hack in den vergangenen Jahren ein Mammutprojekt angepackt – die Fortschreibung der Ortschronik von Börgerende-Rethwisch. Über mehrere Jahrzehnte hatte der frühere Bürgermeister Gerhard Wulf Geschichten und Geschehnisse aus den drei Dörfern Börgerende, Rethwisch und Rabenhorst aufgeschrieben, regelmäßig im Conventer Boten veröffentlicht und eine bereits zentimeterdicke Ortschronik angelegt. Im 2017 liebevoll eingerichteten „Wohnzimmer“ des Heimatmuseums an der Seestraße können Besucher darin blättern.

Keine neuen Eintragungen seit 2013

„Seit 2013 gab es hier aber keine Eintragungen mehr“, erklärt Renate Utecht. „Vieles lag brach, musste aufgearbeitet werden – ein großer Vorteil war, dass Dr. Hack schon zu Hause viele wertvolle Ausschnitte gesammelt und nach Themen geordnet hatte.“ Darüber hinaus habe man in einem Büroschrank viele weitere Ordner zur Dorfgeschichte gefunden, so Utecht: „Ein wahrer Schatz.“

Um die Unmengen an Informationen und Fotos in diesen Ordnern zu bündeln und auch für die nächsten Generationen zu bewahren, haben Utecht und Hack damit begonnen, die Geschichten und Berichte nach und nach zu digitalisieren. „Dabei musste beispielsweise Blatt für Blatt abfotografiert werden“, erklärt Renate Utecht. „Das hat Ralph Müller übernommen, der auch Hobby-Fotograf ist – eine große Hilfe.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Ordner mit Fotos, B-Plänen und Flurkarten

Bislang seien so die Jahre 2014 bis 2020 komplett aufgearbeitet worden, macht Uwe Hack deutlich: „Ob Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Glasfaseranschlüsse, Schule oder Sportplatz – der Besucher findet sich zu vielen Themenbereichen schnell und übersichtlich zurecht.“ Mit dabei sind neben passenden Fotos auch Bebauungspläne, Flurkarten oder Sitzungsunterlagen.

Wahre Schätze: In diesem Büroschrank fanden sich noch jede Menge dicke Chronik-Ordner. Quelle: Lennart Plottke

Für den pensionierten Mediziner ein Fulltime-Job: „Ich habe jeden Tag geguckt, was aktuell los ist, habe die Zeitung studiert, im Internet recherchiert und auch das eine oder andere Foto vor Ort gemacht.“ Ein Engagement, das sich auszahlt: „Ich bin einfach zu faul zum Suchen – deshalb bin ich dafür, gleich Ordnung zu halten.“ Beim Entwickeln der digitalen Chronik gelte eine Maxime: „Man muss wissen, wo es steht.“

Und es finden sich immer wieder auch überraschende Entdeckungen: „Im Conventer Boten gab es mal einen Aprilscherz, wonach geplant sei, in Börgerende einen Flugplatz anzusiedeln“, erinnert sich Uwe Hack. „Aber dass wir hier tatsächlich mal einen Flugplatz und auch Flieger hatten – das wusste keiner.“ Auch rund um den Funkturm-Bau in Rethwisch vor einigen Monaten hätten sich weitere interessante Details ergeben, so Hack. „Abgesehen davon, dass hier verwaltungstechnische Fehler passiert sind und man die Bevölkerung bei solchen Fragen viel mehr mit einbeziehen müsste: Es hat sich herausgestellt, dass wir im Ort fünf Funkstationen haben. Die habe ich in einer Karte dargestellt und die jeweiligen technischen Daten aufgeführt – auch solche Hintergrundgeschichten stehen in der Chronik.“

Engagement für den Ort mit vielen Hürden

Dabei gab es bei der Fortschreibung jede Menge Hürden zu überwinden, macht Renate Utecht deutlich: „Neben der Beschaffung von passenden Geräten für die Gestaltung der A3-Seiten hat es lange Wochen und Monate gedauert, bis wir einen Buchdrucker gefunden haben, der zeitgemäße Chronikhüllen für uns herstellen kann – wir haben jetzt die Möglichkeit, viele weitere Jahre die Ereignisse der Gemeinde festzuhalten, weil wir gleich zehn Hüllen bestellen konnten.“

Lesen Sie auch: Börgerende-Rethwisch: Das ist für die Saison 2021 geplant

Denn bei aller Digitalisierung sei es eben auch wichtig, tatsächlich noch in einer Chronik blättern zu können, betont Uwe Hack. Die Ortsgeschichte von Börgerende-Rethwisch sei erst einmal „auf Vordermann gebracht“, meint der 78-Jährige: „Deshalb kann ich auch beruhigt aufhören – jetzt sollten da junge Leute mit ihrem eigenen Stil ran.“ Eine Auffassung, die Renate Utecht teilt – wenn auch mit einem weinenden Auge. „Ich ziehe mich auch zurück – vor allem auch deshalb, weil mich das Desinteresse der Leute im Ort traurig macht.“

In diesem Gebäude an der Seestraße befinden sich Touristinformation und Heimatmuseum. Quelle: Lennart Plottke

Bestes Beispiel: Die kürzlich getroffene Aussage der Sozialausschuss-Vorsitzenden Kerstin Jacobs, dass die Ortschronik seit einigen Jahren nicht mehr weitergeführt werde. „Sie war noch nicht ein Mal hier, um sich über unsere Arbeit zu informieren“, ärgert sich Utecht. „Keine Ahnung, wie sie zu solch einer Feststellung kommt – so was ist einfach schade.“

Dennoch: „Es gibt noch so viele Ordner, die aufgearbeitet werden sollten“, macht die Museumsleiterin deutlich. „Und die Chronik muss dann ab dem 1.1.2021 auch weitergeführt werden – alles andere wäre ein großer Verlust für die Geschichte der Gemeinde.“

Von Lennart Plottke