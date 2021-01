Rethwisch

Riesige Wassermassen, aufgeweichte Deiche, Überflutungen – der sogenannte „Jahrtausend-Regen“ sorgte im Sommer 2011 bei vielen Bewohnern rund um die Conventer Niederung für Angst und Schrecken. Um diesem Horrorszenario künftig noch besser die Stirn bieten zu können, werden seit einigen Jahren für die „Modellregion Conventer Niederung“ wasserwirtschaftliche Bestandsdaten aufgenommen. Im Fokus: der Sanierungs- und Investitionsbedarf bei Regenwasserleitungen sowie eine wirksame Entwässerung von Außengebieten. Dabei geht es um eine Fläche von 1200 Hektar mit den Orten Bad Doberan, Heiligendamm und Börgerende-Rethwisch, aber auch Randgebieten wie Admannshagen-Bargeshagen und Nienhagen.

„Hinter dem ,Freizeitzentrum‘ gibt es Richtung Börgerende regelmäßig Überschwemmungen – da sickert nichts mehr weg.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

So müssen beispielsweise 60 Jahre alte, verrohrte Abschnitte neu gebaut oder umverlegt sowie Gräben ausgebaut werden. „Eine Maßnahme in unserer Gemeinde war im Jahr 2018 die Erweiterung des Durchlasses im Rehwischer Kibitzweg“, erklärt Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). Jetzt will der Zweckverband Kühlung an der Börgerender Straße zwischen Pappelhof und Schmiedeweg die Wasser- und Abwasserleitungen erneuern und den Graben ertüchtigen. „Bei stärkeren Regenfällen haben wir in diesem Bereich immer größere Probleme“, so Hagemeister. „Hinter dem ,Freizeitzentrum‘ gibt es Richtung Börgerende regelmäßig Überschwemmungen – da sickert nichts mehr weg.“

Gemeinde berät über Doppelhaushalt 2021/22

Im Doppelhaushalt 2021/22 plant die Gemeinde bei dieser Baumaßnahme mit einem Eigenanteil in Höhe von 295 000 Euro. Handlungsbedarf besteht auch in Höhe des Netto-Marktes an der Nienhäger Straße. „Die Grundstücke an der Storchenwiese saufen regelmäßig ab“, sagt Hagemeister. „Ursache für die Überflutungen sind zu geringe Abflusskapazitäten und mangelnde Aufnahmemöglichkeiten von Oberflächenwasser – deshalb soll der verrohrte Graben für Hochwasserabflüsse entlang der Nienhäger Straße bis zur Kreuzung Börgerender ­Straße ertüchtigt und so das bishe­rige Nadelöhr vergrößert werden.“

Wann hier die Arbeiten beginnen, hänge von gewährten Fördermitteln ab, macht Hagemeister deutlich. Die Gesamtkosten werden auf rund 621 000 Euro geschätzt – der Eigenanteil der Gemeinde soll bei einer entsprechenden Bewilligung rund 141 000 Euro betragen.

Neben Maßnahmen für einen verbesserten Hochwasserschutz will die Gemeinde Börgerende-Rethwisch ihr Augenmerk in den kommenden Jahren auch auf das „Freizeitzentrum“ in Rethwisch legen. Hier soll zwischen früherem Wassertank und dem Anbau ein Verbinder entstehen. „Damit wollen wir mit Blick auf mögliche Vermietungen flexibler werden“, erklärt Horst Hagemeister. „Nur ein Gebäude hat beispielsweise Toiletten und eine Küche – künftig muss man nicht mehr bei Wind und Wetter vor die Tür, wenn man vom Wassertank in das andere Haus gelangen möchte.“

„Freizeitzentrum“ soll attraktiver werden

Bereits vor knapp fünf Jahren hatte die Gemeindevertretung beschlossen, die Räume des ehemaligen Jugendtreffs als gesellschaftliche und kulturelle Begegnungsstätte für Veranstaltungen und Vereine zu nutzen. „Hier steht ohnehin noch eine grundlegende Sanierung an“, sagt Hagemeister. „Wir wollen das Gebäude der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, damit so wenigstens die Unkosten getragen werden.“ Für den Bau des Verbinders sind in diesem Jahr zunächst 10 000 Euro Planungskosten vorgesehen, 2022 sind im Haushalt 70 000 Euro an Baukosten veranschlagt.

Attraktiverer Treffpunkt: Zwischen früherem Wassertank und dem Anbau soll ein Verbinder entstehen. Quelle: Anja Levien

Weitere finanzielle Aufwendungen 2021: 10 000 Euro für ein neues (gebrauchtes) Bauhof-Fahrzeug sowie 28 000 Euro für einen Kompaktbagger, 2000 Euro für einen neuen Feuerwehr-Anhänger, 8500 Euro für neue Geräte auf Spielplätzen sowie 15 000 Euro für den Bau eines Zaunes um den Teich am Rapsweg. „Dazu kommen die üblichen Straßenreparaturen – und wir wollen die Umrüstung der Straßenlampen in Börgerende auf moderne LED-Technik in Angriff nehmen“, blickt Hagemeister voraus. „Da hinken wir noch hinterher.“ Denn in Rethwisch seien bereits 114 Straßenlampen erneuert worden: „Bislang gab es in Börgerende viele Einzelverträge mit der E.dis AG – der erste läuft in diesem Jahr aus, wir warten auf Angebote.“

Auf ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag wollen die Gemeindevertreter über den Haushaltsplan 2021/22 beraten. Los geht es im Freizeitzentrum am Pappelhof um 19 Uhr.

