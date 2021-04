Börgerende

Der lange geplante Umbau der Börgerender Tourist-Information zum neuen Gemeindehaus kann jetzt in Angriff genommen werden. Auf ihrer jüngsten Sitzung verabschiedeten die Gemeindevertreter mehrheitlich eine entsprechende Satzung für den Bebauungsplan 18 „Am Museum“. Demnach sollen an der Seestraße auf einer Fläche von etwa 1,6 Hektar ein vorhandener Wohnstandort ergänzt sowie das Museum gesichert und entwickelt werden – inklusive Parkanlage mit Spiel- und Sportgeräten.

Besonders viel Zeit hatte in den vergangenen Monaten unter anderem die Erarbeitung eines Schallschutz-Gutachtens in Anspruch genommen – so muss die Gemeinde demnach unter Berücksichtigung der angrenzenden Wohnbebauung auf eine angedachte Skaterbahn verzichten. Darüber hinaus sollen keine konkreten Vorgaben zur Platzierung von Spiel- und Sportgeräten getroffen werden – es ist vielmehr geplant, diese Geräte in die Parkanlage und in die Grünflächen zu integrieren.

Ostseebad braucht Kurverwaltung und Gemeindesaal

„Wenn wir den Status Ostseebad erlangen wollen, brauchen wir unter anderem Räumlichkeiten für eine Kurverwaltung und einen Gemeindesaal“, erklärte Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Das machen die Maßgaben des Bebauungsplans jetzt möglich.“ Nach wie vor ist eine angestrebte dreigeteilte Nutzung des Geländes vorgesehen: Einerseits die Erweiterung von Tourist-Information und Museum zu einem neuen Gemeindehaus, in dem künftig auch ein Lesesaal sowie Gemeinderäume für Veranstaltungen Platz finden. Dazu kommen bezahlbare Wohnungen sowie ein größerer Sport- und Freizeitbereich.

Bedenken von Anwohnern über zu viel Lärm in diesem Bereich könne er entkräften, machte Hagemeister deutlich: „Es wird hier keine Diskothek oder Raum für große Konzerte geben.“ In erster Linie die zwei geplanten zweistöckigen Wohnhäuser an der Seestraße, die mögliche Verkehrsführung und auch avisierten Stellplätze hatten während der öffentlichen Auslegung Widerstände bei Kritikern hervorgerufen – vor allem mit Blick auf einen erwarteten höheren Lärmpegel.

Deshalb war der Bauausschuss bereits in seiner Sitzung im Oktober 2018 dem Vorschlag gefolgt, Stellflächen für das neue Gemeindehaus nördlich und westlich des Gebäudes anzusiedeln und mögliche Park­flächen auf der südöstlichen Seite der Wohnbebauung zuzurechnen. Darüber hinaus ist jetzt im Bebauungsplan unter anderem geregelt, dass Zufahrten von der Straße Wiesengrund nur im Havariefall zulässig sind.

Von Lennart Plottke