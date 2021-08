Börgerende

Sie sollte das Herzstück auf dem Areal zwischen früherem Waterkant-Hotel und dem Wohngebiet „Fischerweg“ werden: eine Segelschule in Börgerende, erbaut im Bäderstil, gedacht für den theoretischen und praktischen Unterricht von künftigen Seglern. Im Jahr 2008 stellten die Gemeindevertreter einen entsprechenden Bebauungsplan auf – mit einem 400 Quadratmeter großen Bootliegeplatz am Strand.

13 Jahre später ist klar: Segelboote und Segelschüler gab es hier nie – und es wird sie auch künftig nicht mehr geben. Denn der Grundstückseigentümer möchte das Sondergebiet „Segelschule“ jetzt in ein Ferienhausgebiet mit Wohnnutzung umwandeln. Diesem Ansinnen stimmten die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung letztlich einstimmig zu.

„Wir haben viel zu wenig öffentliche Parkplätze – das schmeckt mir überhaupt nicht.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

„Die Pläne konnten bis heute aus verschiedenen Gründen nicht verwirklicht werden“, erklärte Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Mittlerweile sind die nächstgelegenen Strandzugänge für den Wassersport gesperrt – es ist also auch perspektivisch nicht damit zu rechnen, dass sich auf den dafür vorgesehenen Flächen noch eine Segelschule etabliert.“ Es müsse jetzt im Bebauungsplan eine Regelung her, die dem bereits bebauten Umfeld entspreche, so Hagemeister: „Deshalb soll für die Grundstücke der festgesetzten Segelschule künftig die Möglichkeit eröffnet werden, bestehende Ferienwohnungen auch für das dauerhafte Wohnen zu nutzen.“

Feriendomizile werden schon als Dauerwohnungen genutzt

Dies würde der oftmals in der Küstenregion anzutreffenden Verdrängung der Wohnnutzung entgegenwirken. „In vielen Fällen werden die Feriendomizile schon als Dauerwohnungen genutzt“, erklärte Hagemeister. „Dieser Zustand soll jetzt nur legitimiert werden.“ Darüber hinaus sei das Umfeld bereits durch Wohn- und touristische Nutzung geprägt. „Dieser Aspekt ist auch der Grund, warum ich einer Änderung des Bebauungsplans zustimme“, machte der Bürgermeister deutlich. „Man kann ja schlecht gegen mehr Wohnraum in der Gemeinde sein.“

Dennoch bekomme man jetzt an anderer Stelle ein großes Problem: „Wir haben dafür viel zu wenig öffentliche Parkplätze – das schmeckt mir überhaupt nicht.“ Denn mit der Planänderung muss auch die Stellplatzpflicht angepasst werden – weil die jetzige Grundstücksnutzung auf einen Stellplatz pro Wohneinheit ausgerichtet ist. „Das halte ich aber für unrealistisch“, sagte Horst Hagemeister. „Fast jede Familie hat doch mittlerweile zwei Autos.“ Und die entsprechende Satzung für Börgerende-Rethwisch sage eigentlich aus, dass bei Mehrfamilienhäusern mit Blick auf die Anzahl der Wohnungen das Anderthalbfache berechnet werde: „Wenn wir Dauerwohnen zulassen, müssten wir das auch in diesem Fall tun.“

Sorge vor chaotischen Zuständen an der Seestraße

Im schlechtesten Fall drohe der Gemeinde das gleiche Szenario wie etwa im benachbarten Admannshagen-Ausbau, betonte Hagemeister: „Da müssen die Leute schon am Straßenrand parken.“ Vor allem die Seestraße in Börgerende mache ihm in diesem Punkt Sorgen: „Wir haben hier auch keinen Fahrradweg – das könnte chaotisch werden.“ Um diese Zustände perspektivisch abzumildern, müssten schnellstmöglich Lösungen her, meinte Horst Hagemeister und schlug vor: „Es wäre beispielsweise nach dem Vorbild der Hansestadt Rostock denkbar, eine geringe Anzahl von Parkplätzen fest zu vermieten – wir müssen uns was einfallen lassen.“

Auch, weil die Gemeinde in diesem Bereich einen Umbau der Börgerender Tourist-Information zum neuen Gemeindehaus plant. Nach dem Bebauungsplan 18 „Am Museum“ sollen an der Seestraße auf einer Fläche von etwa 1,6 Hektar ein vorhandener Wohnstandort ergänzt sowie das Museum gesichert und entwickelt werden – inklusive Parkanlage mit Spiel- und Sportgeräten. In erster Linie die zwei geplanten zweistöckigen Wohnhäuser an der Seestraße, die mögliche Verkehrsführung und auch die avisierten Stellplätze hatten während der öffentlichen Auslegung Widerstände bei Kritikern hervorgerufen – vor allem mit Blick auf einen erwarteten höheren Lärmpegel.

