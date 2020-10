Börgerende

Sie sollte das Herzstück auf dem Areal zwischen früherem Waterkant-Hotel und dem Wohngebiet „Fischerweg“ werden: eine Segelschule in Börgerende, erbaut im Bäderstil, gedacht für den theoretischen und praktischen Unterricht von künftigen Seglern.

Im Jahr 2008 stellten die Gemeindevertreter einen entsprechenden Bebauungsplan auf – mit einem 400 Quadratmeter großen Boots-Liegeplatz am Strand. Zwölf Jahre später ist klar: Segelboote und Segelschüler gab es hier nie – und es wird sie auch künftig nicht mehr geben. Denn der Grundstückseigentümer möchte das „Sondergebiet Segelschule“ jetzt in ein Ferienhausgebiet mit Wohnnutzung umwandeln.

Prinzipiell nicht gegen Wohnraum

In ihrer jüngsten Sitzung votierten die Abgeordneten jetzt mit knapper Mehrheit für eine notwendige Änderung des Bebauungsplanes. Im Vorfeld hatte es eine kontroverse Debatte gegeben. Er sei grundsätzlich dafür, neue Wohngebiete zu schaffen, erklärte etwa Klaus Bergmann: „Aber nicht dafür, Gewerbegebiete in Ferienhausgebiete umzuwandeln.“

Denn nichts anderes sei hier geplant, so Bergmann: „Wir haben für dieses Gebiet damals extra einen Pachtvertrag abgeschlossen – aber ein Segelboot am Strand hat man hier in der ganzen Zeit noch nie gesehen.“

„Wenn unsere Entscheidung ohnehin durch den Landkreis ersetzt wird, können wir doch auch gleich zustimmen.“ Axel Jaeger, Gemeindevertreter Quelle: privat

Zu wenig Platz für parkende Autos

Die Dinge würden sich eben manchmal anders entwickeln als geplant, entgegnete Axel Jaeger: „Vor sechs Jahren haben wir für den benachbarten Bebauungsplan 7 das Beherbergungsverbot im Erdgeschoss aufgehoben – das sollten wir hier auch tun.“ Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos) verwies dagegen auf die Stellplatzsatzung der Gemeinde: „Die soll hier auf einen Stellplatz pro Wohneinheit angepasst werden – das halte ich für unrealistisch.“ Denn eigentlich werde bei Mehrfamilienhäusern mit Blick auf die Anzahl der Wohnungen das Anderthalbfache berechnet, so Hagemeister: „Wenn wir Dauerwohnen zulassen, müssen wir das auch in diesem Fall tun – denn fast jede Familie hat doch mittlerweile zwei Autos.“

„Ich vertrete meine Auffassung – da ist es mir egal, ob der Landkreis unser Einvernehmen ersetzt oder nicht.“ Klaus Bergmann, Gemeindevertreter Quelle: privat

Genau diese Frage spielt auch bei einem zweiten baulichen Vorhaben in Börgerende eine wesentliche Rolle. Einmal mehr sollten sich die Gemeindevertreter zum geplanten Neubau eines Hauses mit 16 Wohneinheiten für Feriendomizile sowie 16 Pkw-Stellplätzen zwischen Seestraße und der Straße Am Krug äußern. Im Mai dieses Jahres hatte das Gremium die Pläne bereits abgelehnt. Nach einem Widerspruch gegen dieses Votum hatte der Landkreis Rostock eine neuerliche Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen eingefordert.

Bürgermeister erinnert an Wahlversprechen

„Der Landkreis ist offenbar der Auffassung, dass sich das Gebäude in die unmittelbare Umgebung einfügt“, erklärte Axel Jaeger. „Wenn deshalb am Ende unsere Entscheidung ohnehin ersetzt wird, können wir doch auch gleich zustimmen.“ Das sehe er anders, sagte Horst Hagemeister: „Ich habe vor der Wahl im vergangenen Jahr gesagt, dass ich keine neuen Ferienwohnungen in unserer Gemeinde will – da kann ich jetzt nicht einfach zustimmen.“ Im Übrigen würde auch in diesem Fall die Stellplatzsatzung nicht eingehalten, so Hagemeister: „Wenn wir 16 Parkplätze für 16 Wohnungen zulassen, sind künftig ähnlichen Anträgen Tür und Tor geöffnet.“

„Wenn wir 16 Parkplätze für 16 Wohnungen zulassen, sind künftig ähnlichen Anträgen Tür und Tor geöffnet.“ Horst Hagemeister (parteilos), Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Er sitze nicht in der Gemeindevertretung, um Entscheidungen für den Landkreis zu treffen, betonte auch Klaus Bergmann: „Ich vertrete meine Auffassung, dass es bei uns keine weiteren Ferienwohnungen geben sollte – da ist es mir egal, ob der Landkreis unser Einvernehmen ersetzt oder nicht.“ Letztlich schloss sich die Mehrheit der Abgeordneten der Empfehlung des Bauausschusses an – und votierte erneut gegen das Bauvorhaben.

Satzung soll zu viele Feriendomizile verhindern

Damit sich das Verhältnis zwischen Wohnungen und Ferienwohnungen nicht noch weiter Richtung touristische Übernachtungsmöglichkeiten verschiebt, stimmten die Gemeindevertreter auch dem Entwurf einer sogenannten Erhaltungssatzung zu. Allerdings: „Bei einer Veranstaltung in Rerik mit Minister Christian Pegel und Vertretern der Gemeinde Stolpe ist kürzlich klar geworden, dass wir lediglich versuchen können, vorhandenen Wohnraum zu erhalten“, sagte Lutz Baumbach. „Sollten im Innenbereich einer Gemeinde neue Ferienwohnungen gebaut werden, ist das nicht gar zu verhindern.“

Neue Satzung Die Erhaltungssatzung für die Gemeinde Börgerende-Rethwisch „bezweckt die Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung und ihrem Schutz vor der Verdrängung durch touristische Übernachtungsmöglichkeiten“. Danach bedürfen der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen einer Genehmigung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn etwa „bestehender Wohnraum in touristische Übernachtungsmöglichkeiten umgenutzt werden soll und dadurch die Gefahr besteht, dass die Wohnbevölkerung verdrängt wird“.

Offenbar seien noch einige Fragen ungeklärt, so Baumbach: „Deshalb sollten wir die Beschlussvorlage zurückstellen und uns konkrete Punkte der Erhaltungssatzung noch einmal öffentlich erläutern lassen.“ Ein Ansinnen, das letztlich keine Mehrheit fand. Im nächsten Schritt soll jetzt mit Unterstützung des Amtes Bad Doberan-Land die Ist-Situation in Börgerende-Rethwisch analysiert werden.

Von Lennart Plottke