Rethwisch

Hochwasserschutz, moderne Beleuchtung, Sicherung des Grenzturms: Die Gemeinde Börgerende-Rethwisch packt in diesem Jahr schon länger geplante Projekte an. „2020 haben wir ja noch ein bisschen Geld – danach wird uns ordentlich was fehlen“, sagt Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos) – und spielt damit auf den wahrscheinlichen Rückzug von Unternehmer Carlo Schmidt Mitte des Jahres aus der Gemeinde an. Anfang Februar hatte der Geschäftsführer der in Börgerende ansässigen Wind-Projekt GmbH angekündigt, seine Institutspläne im Ort zu verwerfen und sein Unternehmen stattdessen in Warnemünde anzusiedeln.

„2020 haben wir ja noch ein bisschen Geld – danach wird uns ordentlich was fehlen.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Neben deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen aus Hagemeisters Sicht besonders bitter: „ Schmidt wollte unter anderem die dringend notwendige Umgestaltung der Kreuzung Schulstraße/Doberaner Straße mitfinanzieren, dazu war geplant, einen eigenen Shuttle-Service einzurichten, weil die Busverbindungen nach Börgerende so schlecht sind – das fällt jetzt alles flach.“

Graben am Nettomarkt soll vergrößert werden

Ein wichtiger Punkt: „In Rethwisch kommt es in Höhe des Netto-Marktes und der Storchenwiese immer wieder zu Hochwasserproblemen bei starken Niederschlägen“, sagt Hagemeister. „Da saufen die ­Grundstücke regelmäßig ab.“ Ursache für die Überflutungen seien zu geringe Abflusskapazitäten und mangelnde Aufnahmemöglichkeiten von Oberflächenwasser: „Deshalb soll der verrohrte Graben für Hochwasserabflüsse entlang der Nienhäger Straße bis zur Kreuzung Börgerender ­Straße ertüchtigt und so das bishe­rige Nadelöhr vergrößert werden.“

Im diesjährigen Haushalt sei hierfür zunächst 55 000 Euro eingestellt, sagt der Bürgermeister: „Die vorbereitenden Maßnahmen erfolgen 2019 und 2020, die bauliche Umsetzung soll dann 2021 und 2022 realisiert werden.“ Gesamtkosten: geschätzte 621 000 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt – wenn es Fördermittel gibt – 141 000 Euro. Deshalb sollen auch im kommenden Jahr weitere 86 000 Euro Eigenmittel zur Verfügung gestellt werden.

Moderne LED-Technik für Rethwisch

Ebenfalls ein großer Posten: In Rethwisch werden in diesem Jahr 114 Straßenlampen auf moderne LED-Technik umgerüstet. Dazu werden 17 Masten sowie Kabelstränge erneuert. Gesamtkosten: 105 000 Euro. Um einen Beitrag zur Minderung der Treibhausgasemission zu leisten, hatte die Gemeindevertretung Anfang 2019 den Austausch der Kofferleuchten gegen hocheffiziente LED-Leuchten beschlossen und für diese Maßnahme Fördermittel eingeworben.

Mit Erfolg: Gut 52 000 Euro werden für die Umrüstung aus Schwerin zugeschossen, weitere 20 Prozent der Kosten übernimmt der Bund. „Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang im Kiebitzweg ein Kabel erneuert“, sagt Horst Hagemeister. „Dafür sind 15 000 Euro in den Haushalt eingestellt.“

Grenzturm in Börgerende wird gesichert

Aus dem vergangenen Haushaltsjahr hat die Gemeinde die geplante Sicherung des Grenzturms am Strand von Börgerende übernommen. „Hier soll ein sogenannter Geotextilwall errichtet werden, um den Küstenabschnitt vor marinen Einflüssen zu schützen“, erklärt Hagemeister. „Es gab dazu etliche Gespräche und Diskussionen – denn allein diese Maßnahme soll tatsächlich 250 000 Euro kosten.“ Immerhin: Weil das Land satte 237 500 Euro Fördermitteln zuschießt, kommen auf die Gemeinde eher „bescheidene“ Kosten von 12 500 Euro zu.

Der 16 Meter hohe Grenzbeobachtungsturm BT 11 wurde 1972 gebaut. Entlang der Küste Mecklenburg-Vorpommerns standen insgesamt 27 dieser Türme. Nur noch zwei – neben Börgerende auch in Kühlungsborn – sind erhalten. Von den Türmen wurden zu DDR-Zeiten Schiffsbewegungen beobachtet und Fluchten über die Ostsee verhindert.

Voraussetzungen für möglichen Bauhofumzug

Weitere Investitionen: neue Buswartehäuschen für gut 15 000 Euro, Outdoor-Fitnessgeräte sowie Spielgeräte für den Park in Börgerende (65 000 Euro), diverse Straßenreparaturen (50 000 Euro) sowie Anschaffungen für den Bauhof (51 000 Euro). Apropos: „In Rethwisch lassen wir für etwa 60 000 Euro ein gemeindeeigenes Grundstück einzäunen“, blickt Horst Hagemeister voraus. „Perspektivisch könnte hier unser Bauhof seinen neuen Platz bekommen – das hängt von weiteren Gesprächen mit den Nachbargemeinden ab.“

Hintergrund: Weil die Conventer Schule in Rethwisch aus allen Nähten platzt, ist hier eine Erweiterung denkbar. Auf dem Gelände an der Schulstraße ist derzeit auch der Bauhof untergebracht. „Die Kosten für einen möglichen Umzug müssten dann aber alle drei schulschickenden Gemeinden bezahlen“, stellt Hagemeister klar.

Lesen Sie auch:

Von Lennart Plottke