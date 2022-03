Börgerende ist jetzt Tourismusort – so profitiert die Gemeinde

Börgerende

Die Gemeinde Börgerende-Rethwisch darf sich jetzt auch offiziell „Tourismusort“ nennen. Ein entsprechendes Zertifikat erhält die Kommune an der Ostsee in dieser Woche vom Schweriner Wirtschaftsministerium. „Damit können wir jetzt endlich auch eine Kurtaxe einnehmen“, sagt Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Mit diesem Prädikat ist es uns möglich, anfallende Kosten auf unsere Gäste umzulegen – darum geht es letztlich in erster Linie.“

„Mit diesem Prädikat ist es uns möglich, anfallende Kosten auf unsere Gäste umzulegen – darum geht es letztlich in erster Linie.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: Plottke

Für Börgerende-Rethwisch ist diese Anerkennung ein weiterer Schritt auf dem Weg zum angestrebten Ostseebad-Titel. Vor gut einem Jahr hatte sich die Gemeinde bereits mit Kühlungsborn, Nienhagen und Rerik sowie Bad Doberan, Kröpelin, Bastorf, Wittenbeck und Steffenshagen zu einer Modellregion zusammengeschlossen.

Ein Ziel: die Entwicklung einer digitalen Gästekarte für neun Orte. Der moderne Urlaubsbegleiter soll unter anderem Tipps für eine Radtour zwischen Kühlungsborn und Kröpelin, Hinweise auf Öffnungszeiten von Museen, Kletterpark und Kino oder Anregungen für Veranstaltungen in Bad Doberan beinhalten.

In Kühlungsborn ist die Küstenkarte bereits Ende vergangenen Jahres an den Start gegangen. Wer im Ostseebad Urlaub macht, kann unter anderem künftig vorab einchecken. „Das ist schon ein großer Schritt vorwärts“, meint Hagemeister. „Damit haben wir endlich keine Zettelwirtschaft mehr.“

Darüber hinaus solle es ab dieser Saison über die Küstenkarte nicht nur Angebote aus dem Ostseebad, sondern aus der gesamten Modellregion geben, sagt Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbandes Mecklenburgischer Ostseebäder (VMO): „Dazu werden zunächst Touren, Restaurants und Museen eingearbeitet, damit der Gast sie angezeigt bekommt.“ Der VMO habe 4500 Daten aus der Region gesammelt: „Die werden jetzt nach und nach eingespielt und Themen zugeordnet.“

Niedrige Hürden für touristisch geprägte Gemeinde

Schon Ende 2020 hatte Bierholz bei den hiesigen Gemeinden für eine Bewerbung als Tourismusort geworben: „Die Anerkennung ist recht einfach und dürfte für die Orte auch kein Problem darstellen.“ Ausschlaggebend seien unter anderem Lage und Freizeitangebote: „Es geht um die Infrastruktur wie beispielsweise Radwege, Wanderwege und Veranstaltungen, die auch für Gäste Bedeutung haben.“

Deshalb seien die Hürden für Börgerende-Rethwisch relativ niedrig gewesen, bestätigt auch Bürgermeister Hagemeister: „Wir haben beispielsweise schon jahrelang eine Touristinformation im Ort, und über zu wenig Gäste können wir uns auch nicht beschweren.“

„Viele Urlauber kommen schon jetzt zu mir in die Touristinformation und wollen Kurtaxe bezahlen – das ist schon in den Köpfen drin.“ Diana Müller, Mitarbeiterin Touristinformation Börgerende Quelle: Henrietta Hartl

Nach Auffassung von Anett Bierholz sei die Möglichkeit, eine Kurabgabe einzuziehen, für die Gemeinden essenziell. „Tourismus ist bisher eine freiwillige Leistung, die Orte müssen die Kosten also aus dem laufenden Haushalt bestreiten“, macht die VMO-Chefin deutlich. „Das bereitet den Kommunen zunehmend Schwierigkeiten.“ Jetzt könne das Geld wieder im Bereich Tourismus investiert werden. „Jede dieser Maßnahmen ist auch für die Einwohner relevant, zum Beispiel die Strandreinigung oder die Instandsetzung von Radwegen.“

In Börgerende-Rethwisch soll zudem ab dieser Saison ein Strandvogt eingesetzt werden. „Wir haben hier genug Probleme“, erklärt Horst Hagemeister. „Es geht nicht nur um die Kontrolle der einzelnen Abschnitte – die Leute liegen oft auch in den Dünen rum und machen die Küstenschutzbereiche kaputt. Das soll sich ab sofort auch ändern.“

Vermieter müssen Kurtaxe einziehen

Dass sich eine geforderte Kurabgabe negativ auf den Tourismus im Ort auswirken könnte, glaubt Diana Müller nicht. „Viele Urlauber kommen schon jetzt zu mir in die Touristinformation und wollen Kurtaxe bezahlen“, sagt die Gemeindemitarbeiterin. „Das ist schon in den Köpfen drin.“ Entsprechende Automaten sollen in den kommenden Monaten aufgestellt und umgerüstet werden. „Und auch unsere Vermieter sind dann verpflichtet, das Geld von den Gästen einzuziehen“, stellt Horst Hagemeister klar.

Mit Blick auf die sehnlichst erwartete Einstufung als Ostseebad habe die Gemeinde nach seiner Auffassung die meisten Kriterien erfüllt: „Es gibt jede Menge Gutachten, diverse Bebauungspläne, wir stellen wieder öffentliche Toiletten auf, dazu werden wir uns mit dem DRK in Verbindung setzen, damit an unserem Strand Rettungsschwimmer für Sicherheit sorgen“, zählt Börgerendes Bürgermeister auf: „Aktuell liegen die Unterlagen beim Gesundheitsamt, die Stellungnahme geht dann ans Sozialministerium – ich bin ganz zuversichtlich.“

Von Lennart Plottke