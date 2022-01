Boiensdorf

Die Camper, die sich gerne in Boiensdorf erholen, sind unruhig. Zwar hat das Jahr gerade erst begonnen, doch viele wollen schon jetzt ihren Urlaub für 2022 planen und fest buchen. Das ist bislang nicht möglich gewesen, weil der Platz seit Sommer 2021 saniert wird und ein genaues Eröffnungsdatum bisher unklar war. Doch zu Beginn des neuen Jahres gibt es gute Nachrichten von der Ostsee-Halbinsel: Die Arbeiten an den Wegen, Leitungen und Gebäuden sind zügig vorangekommen, Bewerbungen für die Dauerstellplätze sind ab sofort möglich.

Das berichtet Pächter Christoph Niemann. Der Rostocker Bauunternehmer ist zuversichtlich, dass die Dauercamper ab April auf das Gelände kommen können, um ihre Parzellen herzurichten. Ab Mai sollen dann auch die normalen Camper, die nur einige Tage oder Wochen bleiben möchten, willkommen geheißen werden. „Das Buchungsportal soll noch im Januar online gehen“, verkündet der Pächter.

150 Plätze für Dauercamper

Pächter Christoph Niemann präsentiert den Plan, wie sein Haffcamp aussehen soll. Quelle: Haike Werfel

Er hat das langfristige Planen vieler Familien nicht bedacht, obwohl er selbst vier Kinder hat und mit seiner Frau die Ferien auch schon viele Monate im Voraus durchorganisiert. Doch der 42-Jährige ist noch ein Anfänger im Tourismusbereich – dafür aber ein Profi beim Renovieren. Christoph Niemann hat eine Baufirma. Vermutlich haben sich deshalb die Arbeiten trotz Corona-Pandemie und damit verbundener Lieferschwierigkeiten und Preiserhöhungen beim Material nicht verzögert. „Wir liegen gut im Rennen“, betont er.

150 Plätze stehen den Dauercampern künftig zur Verfügung. Wie der Unternehmer berichtet, sind mehr als die Hälfte bereits vergeben. Denn Christoph Niemann hat sein Versprechen eingehalten und zunächst die bisherigen Dauercamper von Boiensdorf angeschrieben. Die mussten vor etwa einem Jahr ihre Parzellen auf Anweisung der Gemeinde räumen, um die Sanierung des Platzes durch den neuen Pächter zu ermöglichen. Daraufhin gab es mit einigen Wohnmobilbesitzern längere Auseinandersetzungen, weil sie ihre Unterkünfte nicht abbauen, sondern stehen lassen wollten. Doch am Ende sind sie alle gegangen. „Und diejenigen, die wiederkommen wollten, sind auch da“, freut sich Christoph Niemann über die bisherigen Rückmeldungen.

Gelände ist 8,3 Hektar groß

Christoph Niemann hat das 8,3 Hektar große Gelände an der Spitze des Boiensdorfer Werder seit dem 1. Juni 2021 von der Gemeinde gepachtet. Ab diesem Jahr sollen hier Erholung in Zelten und Wohnwagen möglich sein. Zudem wird eine Camping-Wohngemeinschaft geschaffen, in der Besucher der Dauercamper einige Zimmer mieten können. Geplant sind rund 150 Plätze für Dauercamper, etwa 100 für Tagesgäste sowie 50 für Übernachtungen in Zelten. Investiert werden rund 1,5 Millionen Euro.

Die beliebten Dauerstellplätze konnten bislang noch nicht vergeben werden, weil zunächst die Parzellen neu vermessen und auf 120 Quadratmeter vergrößert wurden. Das ist nun abgeschlossen, damit kann die Vermarktung starten. Das Interesse scheint groß zu sein – zumindest auf den sozialen Netzwerken vom „Haffcamp Boiensdorfer Werder“. So heißt der Campingplatz jetzt. Auf Facebook und Instagram informiert das Pächterteam regelmäßig über die Baufortschritte auf dem Areal, unter anderem, wie die alten Gebäude Schritt für Schritt saniert werden. „Alle Häuser sind entkernt, die Rezeption ist bis auf die Außenfassade fertig“, berichtet Christoph Niemann. Alle Waschhäuser und Toiletten werden zur Eröffnung wohl noch nicht fertig sein. Aber dafür werde dann eine Übergangslösung gefunden.

Noch 87 Tage bis zur Eröffnung

Christoph Niemann hat mit seiner Familie jahrelang selbst Urlaub als Dauercamper in Boiensdorf gemacht und „Bock darauf gehabt, den Platz zu übernehmen“, als der neu zur Pacht ausgeschrieben wurde. Als Rostocker Fischkopp möchte er mit seinen Ideen dem Areal an der Ostseeküste neues Leben einhauchen. „Und mittlerweile haben viele erkannt, dass ich die Aufgabe sehr ernst nehme.“ Schon jetzt könne er feststellen, dass viele Kunden länger bleiben wollen und nicht nur für ein paar Tage. „Damit wird auch das Verkehrsaufkommen in der Gemeinde nicht so groß sein.“ Auch mit Vertretern der nahegelegenen Vogelschutzinsel Langenwerder habe er sich schon getroffen und erste Gespräche geführt. „Ich möchte, dass wir alle gut miteinander klarkommen.“

Wer an einem Dauerstellplatz interessiert ist, kann eine Mail schreiben an: saisonstellplatz-werder@web.de , die Adresse findet sich auch auf der Internetseite. Dort gibt es einen Countdown bis zur offiziellen Eröffnung: Noch sind es 87 Tage.

Vogelschutzgebiet Die Halbinsel Boiensdorfer Werder besteht mit Ausnahme der südlichen Küste an der Boiensdorfer Bucht aus Kliffen und Schutzdeichen. Das Kliff am Nordufer hat eine Höhe von bis zu acht Metern. Das Wasser hat eine Tiefe von bis zu 1,5 Metern. Am Boden dieses Gewässers herrscht vorwiegend ein starker Pflanzenbewuchs kombiniert mit einem schlammigen Grund und geringen Tiefen. Die Halbinsel beheimatet sehr viele Vogelarten: Höckerschwäne, Blässrallen, Stock- und Schellenten. Der Boiensdorfer Werder liegt im EU-Vogelschutzgebiet „Küstenlandschaft Wismarbucht“ und ist Bestandteil des Europäischen Ökologischen Netzes „Natura 2000“.

Von Kerstin Schröder