Bootshafen Kühlungsborn: So bereitet er sich auf die Saison vor

Kühlungsborn

Die große Geburtstagsparty im Hafen – sie musste wegen Corona ausfallen. „Die Vorbereitungen waren schon recht weit im Gange“, sagt Gerd Susemihl, Geschäftsführer der Touristik Service Kühlungsborn GmbH, die den Hafen betreibt. „Es kann keiner sagen, wann wir das nachholen können.“ Auch die Pfingstregatta fiel wegen der Pandemie ins Wasser und die Dragon WM musste abgesagt werden. „Viele Vereine hatten keine Planungssicherheit“, sagt Gerd Susemihl. „Diese Ungewissheit belastet am meisten.“

Er hofft, dass der Hafen nun vernünftig in die Saison starten kann. „Wir sind voll beschäftigt mit Instandsetzungsarbeiten, die sowieso gemacht werden müssen.“ Die 176 Schwimmstege werden nach und nach komplett aufgearbeitet. Zudem soll der Hauptsteg saniert werden. „Ein Sanierungskonzept ist in der Umsetzung, wir sind in der Projektarbeit mit der Stadt“, sagt Gerd Susemihl. „Wir wären gern schon weiter, aber die Lieferzeiten für das benötigte Holz sind wegen Corona gerade sehr lang.“

Ostsee statt Mittelmeer im Corona-Sommer

Wirtschaftlich konnte der Hafen die Ausfälle des Lockdown in der Hauptsaison weitgehend kompensieren. „Viele, die sich normalerweise im Mittelmeer aufhalten, haben in Deutschland Bootsurlaub gemacht.“ Die meisten Besucher kommen aus Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein, aber auch aus Skandinavien, Frankreich oder der Schweiz seien schon welche da gewesen, sagt Gerd Susemihl. Die meisten bleiben nur eine Nacht. „Sie genießen ihre Freiheit auf dem Wasser.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Hafen ist aber auch Anlaufpunkt für Feuerwehr, DLRG und Technisches Hilfswerk, die hier üben. Auch die Seenotretter sind im Bootshafen vertreten, ebenso wie Sportangler und Berufsfischer. Und Taucher. „Das ist sehr hilfreich, wenn mal eine Sonnenbrille ins Wasser fällt“, sagt der TSK-Geschäftsführer.

Von Cora Meyer