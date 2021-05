Bootshafen Kühlungsborn feiert Jubiläum: Zeitzeugen erinnern sich

Kühlungsborn

„Der Bootshafen Kühlungsborn lebt von den jungen Leuten“, sagt Thomas Schuster. Das ist eine der Eigenschaften, die der Rentner am Hafen schätzt. „Hier ist es lebendig“, sagt er. Feste und Regatten gehörten im Sommer dazu. „Das ist schön.“ Wer lieber seine Ruhe haben wolle, müsse eben einen Hafen weiter fahren. Seit 15 Jahren liegt er hier mit einem Segelboot – und damit fast so lange, wie es den Hafen gibt.

Seit beinahe 20 Jahren können am Ortsrand Sportboote anlegen. Damals war dort noch nicht viel. „Wir sind hier früher in der Cubanze baden gewesen“, sagt Thomas Schuster. „Das war eher etwas für Insider.“ Dann sei jedoch nach und nach die Bebauung entstanden – und neues Leben. „Hier ist immer was los“, sagt der Segler. Gerade im „Vielmeer“ sei fast jeden Abend Live-Musik.

"Der Bootshafen ist Kühlungsborns Tor zur Welt." Peter Weide, Gastronom Quelle: Frank Söllner

Das hat er unter anderem Peter Weide zu verdanken, der das „Vielmeer“ vor 15 Jahren eröffnete. „Viele haben sich den Hafen Kühlungsborn als Ziel gesucht, weil sie wussten, hier gibt es nicht nur ein gastronomisches, sondern auch ein kulturelles Angebot“, sagt der Gastronom. Er freut sich, dass es inzwischen ein „sehr gutes und ausgewogenes Angebot im Gastronomie- und Shoppingbereich gibt“, sagt er. „Wir waren zu Anfang ganz alleine hier.“ Bevor er mit dem Bau begann, kannte Peter Weide die ersten Pläne für den Hafen und die ungefähre Größenordnung. „Als Segler weiß ich, wie wichtig es ist, wenn man mit dem Boot irgendwo ankommt.“ Als er sein Unternehmen startete, habe er allerdings eine Menge Fantasie gebraucht.

Künstler und Ersatzteile fehlen

Im Jahr 2001 rammten am Fulgen-Strand Mitarbeiter der dänischen Wasserbau-Firma Aarsleff die Stahlelemente der Spundwand. In 250m Entfernung in der Ostsee wuchs die Mole. Quelle: Hartmut Klonowski

Peter Weide will mit seinem Restaurant auch die Geselligkeit im Hafen pflegen. „Wir werden wieder viele Veranstaltungen machen.“ Gern denkt er auch an das Promenadenfest und Konzerte zurück, die sie gemeinsam mit dem Hafenbetreiber veranstaltet haben. „Daran sollten wir wieder anknüpfen.“ Peter Weide, der nach der Wende mit dem Segeln angefangen hat, findet es schade, dass es den Hafenladen nicht mehr gibt. Dort konnten Segler Ersatzteile für kleinere Bootsreparaturen kaufen. „Hier waren am Anfang auch Künstler ansässig“, sagt er und erinnert sich unter anderem an Maler und Glasbläser. „Das gehört ja auch in einen Hafen.“ Verzichten würde er in Zukunft gern auf Kunststoff. „Es wäre schön, wenn das Thema Nachhaltigkeit mehr in den Vordergrund gerückt wird. Gerade wenn man am Meer ist, wird einem bewusst, wie fragil das System ist“, sagt er. Peter Weide wünscht sich einen „plastikfreien Hafen“.

Am Anfang gab es Zweifel

"Von Ablehnung hin zu hoher Begeisterung hat es sich im Ort entwickelt." Rainer Karl, ehemaliger Bürgermeister Quelle: Cora Meyer

Inzwischen ist er sehr touristisch geprägt, in den ersten Entwürfen sei der Hafen aber noch maritimer geplant gewesen, mit Bootshallen und weiteren Dienstleistern, erinnert sich der Gastronom. Damals habe es im Ort noch einige Leute gegeben, die gar keinen Hafen wollten, sagt Rainer Karl. Als er 2002 Bürgermeister wurde, hatten die Arbeiten an der Mole begonnen.

„Der ehemalige Bürgermeister hatte andere Prioritäten und wollte lieber ein großes Sport- und Freizeitzentrum, wo jetzt das Morada-Hotel steht“, sagt er. „Der Hafen wäre dann später dran gewesen.“ Sein Bauamtsleiter aber, selbst Segler, habe das Projekt vorangetrieben und schließlich auch die Ausschreibung herausgegeben, als der Bürgermeister im Urlaub war. „Das konnte man schwer zurücknehmen.“ Anfänglicher Ärger hätte sich dann aber recht schnell in Begeisterung verwandelt, zumal parallel das Vorhaben zum Bau des Freizeitzentrums scheiterte. „Wir brauchen den Hafen, weil es damals zwischen Wismar und Warnemünde keinen Anlaufpunkt gab“, sagt Rainer Karl. Nun ist der Bootshafen Wasserwanderrastplatz – und dient dem Küstenschutz. „Hinter dem Hafen war eine Senke und der Deich war schmal. Wenn der gebrochen wäre, hätte halb Kühlungsborn unter Wasser gestanden“, sagt der ehemalige Bürgermeister. Jetzt habe der Ort ein gutes Bauwerk gegen Hochwasser.

Der Hafen in Zahlen 2005 wurde der Bootshafen Kühlungsborn fertiggestellt. Er gehört der Stadt Kühlungsborn und wird von der Touristik Service Kühlungsborn GmbH betrieben. 4 Hektar ist er ungefähr groß 400 Boote und Schiffe können anlegen 200 Dauerlieger gibt es ungefähr 3,50 Meter tief ist das Hafenbecken an der tiefsten Stelle 35 Meter lange Schiffe können an der Kaimauer festmachen

Schiffe gucken als Attraktion

Am Anfang gab es im Bootshafen nur wenige Stege. Boote lagen dort zeitweise auf eigene Gefahr. Quelle: Klaus Walter

„Der Hafen ist die bedeutendste Investition in Kühlungsborn seit Gründung dieser Stadt“, sagt er. „Etwas Größeres und Wichtigeres hat Kühlungsborn noch nicht gebaut.“ Der Hafen sei ein Highlight für die Stadt. „Jeder Besucher im Ort kommt mindestens einmal in den Hafen“, sagt auch Peter Weide. Ein Großteil seiner Gäste seien „landseitige Hafenbesucher.“ Auch Rainer Karl sagt: „Es sind nicht nur Segler, die kommen. Boote angucken, Eis essen und im Hafen sitzen ist eine Attraktion, auch für Gäste, die kein Boot haben“, sagt er, der selbst kein Segler ist.

„Kühlungsborns Tor zur Welt“

„Das Besondere ist, dass der Hafen integriert ist in die Stadt“, sagt Thomas Schuster. Er freut sich, wenn er im Hafen mit anderen Seglern ins Gespräch kommt. „Der Hafen ist für Kühlungsborn das Tor zur Welt“, sagt Peter Weide. „Das macht sich auch in der Gästestruktur bemerkbar – wenn auch immer noch zu wenig internationale Gäste kommen.“ Aber es sei wichtig, dass der Hafen weltoffen daherkomme.

Von Kühlungsborn aus haben Thomas Schuster und seine Frau Dietlind auch schon viele Törns gemacht. Der längste führte sie sechs Wochen nach Estland. In den Hafen nach Kühlungsborn kehren sie immer wieder gerne zurück – nicht nur wegen der Nähe zu ihrem Wohnort. „Ich bin hier zu Hause,“ sagt Thomas Schuster.

