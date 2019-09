Kühlungsborn

Ein Mann ist am Sonntag auf der Ostsee vor Kühlungsborn bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben von Einsatzleiter Rainer Kulack von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) war er gegen 15.30 Uhr von Bord seiner Jacht ins Wasser gefallen. Es war unklar, ob er allein an Bord gewesen war. Ein Großaufgebot an Rettungskräften beteiligte sich an der Suche nach einem möglichen zweiten Passagier.

Zur Galerie Es war unklar, ob der Mann allein unterwegs war. Mit einem Großaufgebot suchten Rettungskräfte deshalb am Samstag die Ostsee ab.

Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert, weil eine Jacht verunglückt sei und eine Person mit dem Kopf nach unten im Wasser treibe. „Leider trug der Mann keine Rettungsweste.“ Der Unfall habe sich etwa etwa eine Viertelmeile östlich des Bootshafens ereignet.

Segler wurde ins Krankenhaus geflogen

Der Seenotrettungsboot „Konrad-Otto“ nahm den Segler bereits gegen 15.40 Uhr an Bord. Die Besatzung begann sofort mit Wiederbelebungsversuchen. Zurück an Land setzten Rettungssanitäter die Reanimation fort. Schließlich wurde der 66 Jahre alte Mann dann mit dem Rettungshubschrauber Christoph 34 in die Universitätsklinik nah Rostock geflogen. Dort erlag er seinen schweren Kopfverletzungen, teilte Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock mit.

„Der Wind kam aus Nordwesten mit Stärke vier bis fünf“, sagt der Einsatzleiter. Die Wellen seien anderthalb bis zwei Meter hoch gewesen. Das seien für erfahrene Segler eigentlich gute Bedingungen. „Aber vor allem, wenn man alleine an Bord ist und seine Rettungsmittel nicht angelegt habe, kann es sehr gefährlich werden.“

„Der Skipper hatte offenbar den Autopilot eingeschaltet“, sagt Rainer Kulack. Deshalb sei das Boot geradewegs gegen die Mole gefahren. „Vieles deutet darauf hin, dass der Mann gerade in den Hafen einlaufen wollte“, sagt DGzRS-Sprecher Christian Stipeldey.

Einsatzkräfte suchten auch aus der Luft

Es sei wahrscheinlich, dass der Segler, der aus München stammen soll, allein an Bord seiner neun Meter langen Jacht war. „Wir haben nur Sachen von einer männlichen Person gefunden.“ Dennoch gehe der Einsatz weiter, „bis wir die Info bekommen, dass das wirklich so ist.“ Die Polizei versuche momentan, sich mit der Ehefrau des Verunglückten in Verbindung zu setzen. „Wir suchen sicherheitshalber lieber einen Moment länger, um ganz sicher zu sein.“ „Das ist sehr wichtig“, sagt Rainer Kulack, „weil wir mit unseren Booten gar nicht ins flache Wasser hineinkommen.“ Die Zusammenarbeit mit den anderen Rettern habe sehr gut und schnell funktioniert.

An der Suche auf dem Wasser beteiligten sich neben der DGzRS mit dem Seenotrettungskreuzer „Arkona“ und ihrem Tochterboot „Caspar“ unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Doberan und Kühlungsborn sowie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG). Auch der Notschlepper „Baltic“, der vor der Küste des Ostseebades liegt, hatte seine beiden Schlauchboote zu Wasser gelassen. Die „ Eschwege“der Bundespolizei war ebenfalls im Einsatz. Sie übernahm auch die Leitung. Aus der Luft unterstützte die Marine mit dem Hubschrauber „Sea King“ die Suche, vom Strand aus Schwimmer der DLRG. „Wir suchen in Wind- und Strömungsrichtung das Wasser ab“, sagte der Einsatzleiter. Gegen 17 Uhr mussten die kleineren Boote den Hafen anlaufen, weil die Wellen zu stark wurden.

Hund blieb an Bord zurück

Der Hund des Mannes war allein an Bord zurückgeblieben. „Eigentlich wollte sich einer unserer Leute seiner annehme“, sagt Rainer Kulack. Es sei dann aber entschieden worden, das Tier vorerst in ein Tierheim zu bringen und dort zu versorgen.

Die Suche nach einer zweiten Person wurde gegen 17.45 Uhr ergebnislos eingestellt, teilte DGzRS-Sprecher Christian Stipeldey mit.

Von Cora Meyer