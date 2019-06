Rostock/Laage

Ein Böschungsbrand an einer Bahnstrecke ist am Sonntagabend gelöscht worden. Das Feuer loderte an der Bahnstrecke Rostock-Kronskamp. Beim Eintreffen einer Streife der Bundespolizei waren die Kräfte der Feuerwehr Laage bereits vor Ort und löschten in der sogenannten „sicheren Zone“, da die Oberleitung zu diesem Zeitpunkt noch nicht geerdet war. Der Brand hatte an einer Stelle eine Ausdehnung von etwa 2000 Quadratmeter und an weiteren zwei Stellen brannten ebenfalls jeweils circa 1000 Quadratmeter. Nachdem die Oberleitung der Bahnstrecke geerdet war, konnte der Böschungsbrand komplett gelöscht werden. Ursache des Brandes war ein Funkenflug eines zuvor auf der Bahnstrecke verkehrenden Zuges. Der Funkenflug entstand höchstwahrscheinlich aufgrund festgefahrener Bremsen des Güterzuges.

OZ