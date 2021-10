Brand in Bargeshagen: Müll auf Lkw-Auflieger entzündet sich selbst

Bargeshagen

Ein Lkw-Auflieger auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Bargeshagen (Kreis Rostock) ist in der Nacht zum Samstag in Brand geraten. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte, ging der Notruf in der Leitstelle kurz nach Mitternacht ein. Als die Kameraden beim Entsorgungsbetrieb EMV eintrafen, schlugen die Flammen bereits hoch aus dem Auflieger. Wie es hieß, fingen aufgrund einer Selbstentzündung gepresste Abfälle Feuer. Die Stoffe wurden in dem Auflieger für den Weitertransport gelagert.

Nach einer halben Stunde gelöscht

Mit schwerem Atemschutz ausgestattet löschten die Kameraden den Brand. Dazu mussten sie auch Schaum einsetzen. Zeitgleich bekämpften sie die Flammen auch per Wasserstrahl vom Dach eines Feuerwehrautos. Nach rund einer halben Stunde erloschen auch die letzten Glutnester. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass der Brand auf direkt daneben abgestellte Lkw-Trailer übergriff.

Zur Galerie Auf einem LKW-Auflieger in Bargeshagen hat sich Müll selbst entzündet.

Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Feuerwehr die Zufahrtsstraße zum Unternehmen. Auch die Polizei war vor Ort. Da das Feuer aber durch eine Selbstentzündung ausgelöst und nicht mutwillig gelegt wurde, schließen sich auch keine kriminalistischen Ermittlungen an, hieß es abschließend. Wie hoch der am Auflieger entstandene Sachschaden ist, konnte vor Ort nicht mitgeteilt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit rund 30 Kameraden im Einsatz. Neben der Wehr aus Admannshagen-Bargeshagen kam auch die aus Lambrechtshagen zum Einsatz.

Von RND/Stefan Tretropp