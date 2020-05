Brand in Einfamilienhaus in Börgerende: Eigentümer erleidet Rauchgasvergiftung

Börgerende

In einem Einfamilienhaus in Börgerende ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben hatte sich gegen 18 Uhr die Batterie einer Photovoltaikanlage selbstständig entzündet.

Der 64-jährige Hauseigentümer habe den Brand in einem Heizungsraum neben dem Haus selbstständig noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Dabei, so teilte die Polizei mit, erlitt er eine Rauchgasvergiftung.

Anzeige

Heizungsraum stark verrußt

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Börgerende-Rethwisch und zwei Polizeibeamte hätten sich ebenfalls ärztlich untersuchen lassen, da nicht auszuschließen gewesen sei, dass schädliche Gase ausgetreten waren. Das habe sich jedoch nicht bestätigt, so die Polizei.

Weitere OZ+ Artikel

Das Einfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Der betroffenen Heizungsraum ist stark verrußt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Lesen Sie auch:

Von OZ