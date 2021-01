Kühlungsborn

Die ersten Kabel kommen in die Erde: Die Stadtwerke Rostock haben damit begonnen, in Kühlungsborn Breitband-Internet zu verlegen.

In einem ersten Bauabschnitt ist die Versorgung eines Bereichs rund um den Stadtwald vorgesehen. Die Stadt hatte ohnehin geplant, zwischen ihren eigenen Liegenschaften dort ein Breitband-Netz zu verlegen. Dadurch würden unter anderem die Schulen, der Bauhof, die Sporthalle, die Mehrzweckhalle und das Rathaus miteinander verbunden. Nach Angaben der Stadtwerke profitieren im ersten Bauabschnitt auch Teile folgender Straßen vom Glasfaserausbau: Cubanzestraße, Hafenstraße, Neue Reihe, Doberaner Straße, Hermannstraße, Poststraße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Strandstraße, Tannenstraße, Zur Asbeck und Zur Seebrücke.

Anzeige

„Die Bürger und Anwohner sind interessiert, die Nachfrage ist vorhanden“, sagt Stadtwerke-Sprecher Thomas Schneider. „Aufgrund des Lockdowns sind die Inhaber von Hotels, Ferienimmobilien und Geschäften aber teilweise schlecht erreichbar.“

Anwohner freuen sich auf stabile Verbindung

Eine schnelle Internetleitung will sich auch das Mutter-Kind-Kurhaus der Awo Sano in der Ostseeallee legen lassen. „Wir sind gleich mit dabei“, sagt Geschäftsführerin Claudia Baude. „Das ist dringend notwendig, sowohl für unsere Betriebsabläufe als auch für unsere Gäste und Patienten.“ Die Einrichtung biete unter anderem kostenfreies WLAN und „das macht mehr Spaß mit einer stabilen und guten Internetverbindung.“ Außerdem wolle man perspektivisch Therapiepläne digital erfassen.

Auch das Hotel Polar-Stern will sich anschließen lassen. „Wir haben gerade erst Geld in die Hand genommen für den Ausbau innerhalb des Hauses“, sagt Leiter Christian Kerber. Jetzt gehe es um das, was von außen reinkommt. „Wir wollen unseren Gästen etwas schnelleres anbieten und dass es vor allem stabil ist“, sagt er.

Nach Angaben von Oliver Brünnich kann auch der Rest der Stadt perspektivisch auf Breitband hoffen. Man habe dort angefangen, wo der Bedarf am größten sei: bei den Hotels. Aber: „Alles, was links und rechts liegt, wird mit angeschlossen. Das soll nichts Exklusives sein, wir wollen so viele wie möglich erreichen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Meldefrist für Anschlüsse bis Ende Februar

Die Kunden in den betroffenen Ausbaugebieten haben nach Angaben von Thomas Schneider bereits Ende Dezember Post von den Stadtwerken erhalten. Sollte das nicht der Fall sein, können sie sich dort beim Breitbandteam melden – Telefon 0381 / 805 26 00 oder per Mail an internet@swrag.de.

Ursprünglich sollte die Meldefrist für die kostenlosen Hausanschlüsse Ende Januar auslaufen. Aufgrund des Lockdowns werde sie aber bis zum 28. Februar 2021 verlängert.

Von Cora Meyer