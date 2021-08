Güstrow

16 Projektgebiete, 80 000 Anschlüsse: Der Breitbandausbau im Landkreis Rostock nimmt langsam Fahrt auf. Am Donnerstag war Bauauftakt für den Glasfaser-Ausbau in Brodersdorf, Dummerstorf und Roggentin. 2300 Haushalte profitieren von den 330 Kilometern Glasfaser-Netz mit 75 Verteilern. Für jene Haushalte im Landkreis Rostock, die im Ausbauprogramm nicht drin sind, gibt es zwei mögliche Optionen.

Die Gartenstraße in Heiligendamm ist nicht dabei, dafür die Professor-Vogel-Straße. In Bad Doberan ist der Parkentiner Weg zum Teil berücksichtigt, ebenso die Clara-Zetkin-Straße. In Rerik ist vor allem der südwestliche Stadtteil bedacht. Im Förderprogramm seien die Haushalte enthalten, „die alle unter 30 Mbit liegen“, erläutert Dezernent Romuald Bittl (CDU) im Wirtschaftsausschuss des Landkreises.

Dass einige Adressen nicht berücksichtigt wurden, habe viele Ursachen. Unter anderem habe das Vergabeverfahren sehr lange gedauert, so dass sich Voraussetzungen geändert hätten. „Im Zuge der Eruierung, welche Gebiete ausgebaut werden, wurde bei den Telekommunikationsunternehmen nachgefragt, ob diese eigenständig Gebiete ausbauen. Diese sind aus der Förderung rausgenommen worden“, erläutert der Dezernent.

Landkreis hat vergessene Adressen gesammelt

Einige Hinweise, dass Adressen vergessen wurden, seien berechtigt gewesen. „Deshalb hat es einen Aufruf gegeben, bei dem Adressen zusammengetragen wurden.“ Doch klar ist: In dem jetzigen Verfahren können keine weiteren Haushalte mit aufgenommen werden.

Der Landkreis Rostock suche jetzt nach weiteren Fördermöglichkeiten. „Es gibt einen Aufruf der Bundesregierung zur Förderung grauer Flecken.“ Das sind die Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde. Zudem soll es ab 2023 eine Förderung für die Gebiete geben, in denen es noch gar kein Glasfaser gebe. „Wir müssen uns also entscheiden, was wir machen“, sagt Romuald Bittl zu den Ausschussmitgliedern.

Diese informierten sich über den aktuellen Stand des Ausbaus. In den ersten drei von 16 Projektgebieten war 2019 mit dem Ausbau begonnen worden. „Hier sind 91 Prozent der Tiefbaumaßnahmen realisiert, 5600 Hausanschlüsse gebaut.“ Bis Ende des Jahres soll der Ausbau in diesen drei Gebieten – unter anderem in Rövershagen, Gelbensande, Jürgenshagen und Klein Belitz – fertig sein.

Sieben Projektgebiete werden von der Telekom ausgebaut, vier von der Landwerke MV Breitband GmbH und zwei von der Wemacom.

Informationen zum Breitbandausbau und eine Karte, die zeigt, welche Straßen angeschlossen werden, gibt es auf www.landkreis-rostock.de.

Von Anja Levien