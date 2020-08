Neubukow

Der Breitbandausbau im Landkreis Rostock soll endlich starten. Dafür hat der Landkreis zusammen mit der Deutschen Telekom GmbH und der Landwerke MV Breitband GmbH Briefe verschickt. Doch bei einigen Bürgern sorgen diese für Unsicherheit oder werden ignoriert.

„Als Stadt haben wir Anrufe zu den Briefen bekommen“, sagt Neubukows Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos). „Viele Leute schmeißen den Brief einfach weg, andere Fragen, warum sie Post bekommen haben, der Nachbar aber nicht.“ So seien in Neubukow Haushalte, die in einem Radius von 500 Meter um den Hauptverteiler am Keneser Tor liegen, im Ausbau nicht berücksichtigt. „Haushalte, die mindestens 30 Mbit/s haben gelten als ausreichend versorgt“, erläutert Roland Dethloff.

Hintergrund: Der Landkreis Rostock ist in 16 Projektgebiete eingeteilt. In drei läuft der Ausbau bereits. Für sieben Projektegebiete hat die Deutsche Telekom den Zuschlag erhalten, für vier Projektgebiete die Landwerke MV Breitband GmbH. Anbei die wichtigsten Fragen und Antworten zum Breitbandausbau im Landkreis Rostock.

Warum verschickt der Landkreis Rostock Briefe?

Mit dem Schreiben werden die Bürger abgefragt, ob sie kostenfrei ihr Haus ans Glasfasernetz anschließen wollen. Die Rückmeldung ist wichtig für die Feinplanung des Ausbaus. In Gebieten der Deutschen Telekom erfolgt der Anschluss anbieterneutral. Heißt: Der Bürger kann selbst entscheiden, mit welchem Telekommunikationsunternehmen er den Internetvertrag abschließt. In Gebieten der Landwerke MV Breitband GmbH ist die Voraussetzung für einen kostenfreien Hausanschluss ein Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten mit den Landwerken MV für das Glasfaser-Internet.

Wer bekommt Post vom Landkreis Rostock?

Der Versand der Unterlagen zum Breitbandanschluss erfolge in mehreren Wellen, informiert Landkreissprecher Michael Fengler. Zuerst würden alle zweifelsfrei bekannten Adressen, die angeschlossen werden sollen, angeschrieben. In der zweiten Welle würden die verbliebenen Adressen angeschrieben, die bis dahin geklärt werden konnten. Postrückläufer würden überprüft und erneut versendet.

„Die Telekom hat zudem angekündigt, später auch noch einmal alle die Adressen anzuschreiben, die bereits Post erhalten haben sollten, sich aber nicht zurückgemeldet haben. So soll eine möglichst hohe Anschlussdichte erreicht werden.“ Wichtig sei, die angegebene Rücksendefrist in den Schreiben einzuhalten. Spätestmöglicher Termin für die Anmeldung zum kostenlosen Glasfaseranschluss ist der 31. Dezember 2020. Danach wird der Anschluss kostenpflichtig.

Welche Haushalte werden angeschlossen?

Angeschlossen werden in allen Projektgebieten jetzt die Adressen, die vom bisherigen Förderprogramm des Bundes erfasst sind, teilt Michael Fengler mit. Das seien die Adressen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung für das Ausbauprogramm weniger als 30 Mbit/s Leistung hatten und für die keine Anmeldung für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau durch ein Telekommunikationsunternehmen vorlag.

Tipp: Auf der Internetseite www.landkreis-rostock.de/breitband sieht man auf der Karte genau, welche Straßenzüge vom Breitbrandausbau profitieren.

Steht schon fest, wann der Ausbau beginnt?

Die Telekom und die Landwerke MV Breitband GmbH legten fest, wann und wo die Bauarbeiten konkret beginnen, so Fengler. Es werde für die Projektgebiete Bauanlaufberatungen mit den betroffenen Kommunen und Ämtern geben. Die Unternehmen haben 36 Monate für die Umsetzung Zeit.

Können Gebiete noch nachgemeldet werden, die für einen Anschluss jetzt nicht vorgesehen sind?

„Eine Nachmeldung im Rahmen des bereits begonnenen Ausbauverfahrens ist nicht möglich“, teilt der Landkreissprecher mit. Auf Bundesebene gebe es Ideen, künftig auch die sogenannten grauen und weißen Flecken auf der Breitbandkarte zu erschließen. „Das heißt, bislang ausgeschlossene oder nicht erfasste Adressen würden dann ebenfalls in den Breitbandausbau aufgenommen. Wir sind dazu in Gesprächen, konkrete Planungen liegen uns jedoch noch nicht vor.“

Ist mittlerweile eine Vertrag für die Region rund um Kröpelin abgeschlossen worden?

Das Vergabeverfahren für das Projektgebiet rund um Kröpelin (LRO23_04) und das benachbarte Projektgebiet LRO24_06 ist noch nicht abgeschlossen, so Fengler. Es lägen Angebote zum Ausbau vor.

