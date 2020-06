Bad Doberan

Für Videokonferenzen und Temperaturmessungen ist die Hanseatische Umwelt Cam GmbH in Sandhagen auf eine gute Internetverbindung angewiesen. Dass der Breitbandausbau im Landkreis Rostock jetzt vorangeht, begrüßt Geschäftsführer Martin Staemmler daher. „Wir brauchen schnelles Internet für unsere wissenschaftliche Arbeit.“ Mit der Vergabe des Breitbandausbaus an die Deutsche Telekom GmbH und Landwerke M-V Breitband GmbH sollen im nördlichen Landkreis an die 30 000 Haushalte angeschlossen und die Leitungen auf 100 Mbit/Sekunde ausgebaut werden. Dafür werden jetzt Briefe an die Bürger verschickt.

Im Amt Neubukow-Salzhaff, zu dem Sandhagen zählt, lag die Leistung bisher bei 30 MBit/Sekunde. „Wir haben relativ häufig Videokonferenzen. Dafür ist eine stabile Leitung wichtig“, sagt Steffen Aldag, wissenschaftlicher Mitarbeiter. „Wir haben einen DSL-Anschluss, sobald ein paar mehr Leute im Internet sind, ist die Verbindung nicht mehr so gut.“ Vor allem für das Übertragen der wissenschaftlichen Daten in großen Datenmengen sei stabiles und zuverlässiges Internet wichtig. Doch auch die Überwachung der Temperaturen im Kompost erfolgt über das Internet. „So können wir von überall darauf zugreifen“, so Aldag.

Telekom baut im Nordwesten aus

Die Telekom hat unter anderem für den nordwestlichen Teil des Landkreises sowie rund um Rostock den Zuschlag bekommen. Im Bereich Biendorf, Carinerland, Kirch Mulsow, Am Salzhaff, Alt Bukow und Satow sollen 3035 Haushalte am Breitbandausbau beteiligt werden. Im Bereich Bad Doberan, Admannshagen-Bargeshagen, Börgerende-Rethwisch, Nienhagen, Kühlungsborn, Rerik, Elmenhorst/ Lichtenhagen und Neubukow sind es 10899 Haushalte.

Der Landkreis Rostock wird daher in den kommenden Tagen Briefe an die Haushalte verschicken und über den Anschluss informieren. Die Bürger sollen entscheiden, ob sie ihr Haus kostenlos an das Breitband-Netz anschließen lassen wollen. „Die Telekom wird diese Anschlüsse nur für eine begrenzte Zeit kostenlos bis ins Haus legen“, erläutert Landkreis-Sprecher Michael Fengler. Der Ausbau selbst erfolge anbieterneutral. Das heißt, nach Fertigstellung des Glasfaser-Hausanschlusses könne jeder selbst entscheiden, mit welchem Telekommunikationsunternehmen man einen Vertrag abschließen möchte.

Für die Bereiche Sanitz, Wardow und Thulendorf wird die Landwerke M-V Breitband GmbH den Ausbau übernehmen. Auch hier würden die Bürger zeitnah über Anschlussmöglichkeiten informiert.

250 Millionen Euro Fördermittel für den Landkreis

Insgesamt stehen rund 250 Millionen Euro Fördermittel für den Breitbandausbau im Landkreis Rostock zur Verfügung. Dieser hatte am 2. Mai in Tessin für die ersten drei von 16 Projektgebieten begonnen. Die Deutsche Telekom GmbH hatte hier den Zuschlag erhalten.

„Wir sind in allen Projektgebieten mitten bei den Tiefbauarbeiten, haben über ein Drittel der Tiefbaukilometer von 300 Kilometern fertiggestellt und liegen damit im Plan“, teilt Stefanie Halle von der Deutschen Telekom mit. „Im Amt Tessin und Amt Bützow-Land sind über 400 Haushalte schon fertiggestellt und können somit Produkte und Bandbreiten bis 1 Gbit/Sekunde buchen. Alle Kunden, die einen technisch fertiggestellten Anschluss haben, werden zeitnah mit einer Postwurfsendung darüber informiert.“

Mitte August Informationen zum zeitlichen Ablauf

Die Deutsche Telekom hat für sieben weitere Projektgebiete den Zuschlag bekommen, darunter für Kühlungsborn, Gemeinde Satow, Neubukow, Bad Doberan und Ostseebad Nienhagen. Hier sei man in der Strukturplanung. „Mitte August werden wir die betroffenen Ämter und Bürgermeister in kommunalen Infoveranstaltungen über den weiteren zeitlichen Ablauf informieren.“ Die Telekom hat für den Breitbandausbau 36 Monate Zeit.

Für Kröpelin, Reddelich, Retschow, Steffenshagen, Wittenbeck, Bastorf, Bartenshagen-Parkentin, Hohenfelde, Kritzmow, Lambrechtshagen, Stäbelow und Ziesendorf sind die Vertragsverhandlungen laut Landkreissprecher Michael Fengler in den letzten Zügen.

