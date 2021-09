Kühlungsborn

Der Breitbandausbau in Kühlungsborn geht weiter. Nach Angaben des Bürgermeisters wollen die Stadtwerke Rostock die nächsten Gebiete dafür ausweisen. Profitieren sollen Anwohner in zwei bis drei Bereichen in Kühlungsborn West und zwei in Ost. „Die Haushalte werden demnächst angeschrieben“, sagte Rüdiger Kozian. Beginnen wolle man in den Wohngebieten Holmblick und Grömitzer Ring.

Die Stadtwerke haben im Januar in einem ersten Bauabschnitt mit der Verlegung der Kabel begonnen. Durch das Breitband-Netz wurden auch unter anderem städtische Gebäude, wie die Schulen, der Bauhof, die Sporthalle, die Mehrzweckhalle und das Rathaus, intern miteinander verbunden. Auch das Corona-Testzentrum wurde angeschlossen. Derzeit verläuft die Trasse der Stadtwerke von der Doberaner Straße in Richtung Ostseeallee und bezieht auch ein Stück der Strandstraße mit ein. Aber auch die Anwohner umliegender Straßen sind angeschlossen. Zudem sei nach Angaben des Bürgermeisters inzwischen auch eine WLAN-Verbindung am Strand möglich.

Noch in diesem Jahr könnte es losgehen

Der zweite Bauabschnitt hätte ursprünglich bereits im August beginnen sollen. „Aber die Stadtwerke sind zum Teil auf Fremdleitungen angewiesen und die waren teilweise aus Kupfer“, sagt der Bürgermeister. Jetzt könnten die versprochenen Leistungen geliefert werden. Bei ausreichendem Interesse in der Bevölkerung könne noch in diesem Jahr mit den Arbeiten begonnen werden. „Dann haben wir hoffentlich endlich flächendeckend Internet“, sagt Rüdiger Kozian.

Von Cora Meyer