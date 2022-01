Briefmarken mit drei Motiven von Nordbrief für Schliemann

Neubukow

Anlässlich des 200. Geburtstages von Heinrich Schliemann vertreibt auch der regionale Postdienstleister Nordbrief Briefmarken mit Bezug zu dem berühmtesten Sohn von Neubukow. Insgesamt gibt es drei Motive. Zum einen das Logo der Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte zum Jubiläum, dann ein Foto des Hauses mit der Kirche von Neubukow im Hintergrund und als Drittes ein Portrait des Archäologen.

„Wenn solche Ereignisse in der Region sind, wollen wir als regionaler Postdienstleister auch die eigene Briefmarke dazu rausbringen“, sagte Dominik Schwarz, Berater im Vertriebsaußendienst bei Nordbrief. Er übergab einen Tag vor dem Geburtstag von Heinrich Schliemann die Briefmarken offiziell an die Leiterin der Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte, Dr. Katja Winger, in Neubukow.

Portowerte für Standardbrief und Postkarten

Die Motive für die Marken stellte die Gedenkstätte dem Unternehmen Nordbrief zur Verfügung. Die diese dann in ihrer Marketingabteilung gestaltet und auf die Briefmarken gebracht haben. Bereits im Sommer vergangenen Jahres gab es dazu die ersten Gespräche. „Ursprünglich sollten die Marken bereits im November veröffentlicht werden, doch da gab es noch andere Portowerte“, erklärte Schwarz. Da aber klar gewesen sei, dass die Portowerte steigen würden, sei dieser ursprüngliche Veröffentlichungstermin ungünstig gewesen.

Die Marken gibt es sowohl für Standardbriefe als auch für Postkarten. Der Versand mit Nordbrief kann auch deutschlandweit erfolgen. „Die Briefe können in jedem blauen Nordbrief-Briefkasten eingeworfen werden“, sagte Schwarz. Mit der Schliemann-Marke möchte das Unternehmen auf das regionale Event hinweisen, es unterstützen und dieses bekannter machen. „Wir freuen uns daher auch sehr darüber, dass auf einer Marken unser Haus zu sehen ist“, sagte Winger.

Wenn Besucher nun im Sommer Postkarten in der Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte kaufen, bekommen sie auch die passende Marke dazu, ergänzte sie. „Die Marken für die Postkarten wird es vorerst exklusiv in der Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte geben“, erklärte Schwarz. Die Standardbriefmarke wird es sowohl online als auch in allen regionalen Verkaufsstätten geben.

„Schliemann erlitt mit 19 Jahren einen Schiffbruch und verlor zwei vordere Zähne. Vielleicht gibt es daher keine Bilder von ihm mit offenen Mund“, erzählte Winger noch über das Portrait von Schliemann, welches es in beiden Portowerten gibt.

Von Lisa Walter