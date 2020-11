Broderstorf

Kopf für Kopf arbeiten sich Monika und Dr. Herwig Elgeti durch die Reihen auf einem Feld bei Broderstorf. Mit einem scharfen Messer wird der Weißkohl geköpft, dann werden die oberen Blätter entfernt. „Jetzt sieht der doch richtig schick aus“, freut sich die Landwirtin und legt das Drei-Kilo-Exemplar in die Kiste.

Etwa 800 Kilogramm Weißkohl werden an diesem Vormittag geerntet und in Zehn-Kilo-Kisten auf den bereitstehenden Laster verladen. „Es gibt auch Tage, da liefern wir 2,5 bis drei Tonnen Kohl“, berichten Elgetis.

Erst am Vorabend oder morgens sind die Bestellungen eingegangen. Frisch vom Feld bringt Herwig Elgeti die Ware zu den Kunden. Diese stammen aus der Region – ein großer Lebensmittelmarkt in Roggentin, die Zentrale einer Lebensmittelkette in Dummerstorf, die Märkte in ganz Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg und Schleswig-Holstein beliefert, und kleinere Einzelhändler.

„Regionalität und Frische sind unser Markenzeichen“, verdeutlicht das Ehepaar, das seit 17 Jahren auf seinen insgesamt 25 Hektar Ackerfläche Gemüse anbaut. Auf je vier Hektar Kohl und Kartoffeln, auf einem Hektar Kürbis, Erbsen, Lupinen, Getreide, Petersilie und Dill.

120 000 Kohlpflanzen gedeihen auf vier Hektar

„Wir verstehen unter Landwirtschaft, dass man Nahrungsmittel produziert“, erklärt der promovierte Landwirt. Sie hätten genau überlegt und geprüft: Was ist auf diesem Standort möglich? Leichter Boden, keine Bewässerung – so seien sie bei Kartoffeln und Kopfkohl gelandet. Etliche Sorten hätten sie im Familienunternehmen getestet. In manchen Jahren wurden zehn Kohlsorten angebaut. „Nun sind wir beim Weißkohl bei zwei Früh- und einer Spätsorte, beim Rotkohl wird je eine Früh- und eine Spätsorte angebaut.“

Insgesamt 120 000 Kohlpflanzen sind auf den Feldern des kleinen Betriebes vor den Toren der Hansestadt Rostock herangewachsen. In guter Qualität, nur hier und da sind kleine Stellen, an denen dem Kohl das Wasser fehlte.

Dr. Herwig Elgeti wiegt vor dem Abtransport vom Feld den Kohl in Kisten. Quelle: Doris Deutsch

Der Hof Elgeti in Broderstorf ist inzwischen der größte Produzent von Rot- und Weißkohl in Mecklenburg-Vorpommern. Die Anbauer von der Insel Rügen, die aufgrund des günstigen Klimas jahrzehntelang als eines der Hauptanbaugebiete in Deutschland galt, haben wegen sinkender Nachfrage und fallenden Preisen zumeist aufgegeben.

Das schreckt Monika und Herwig Elgeti nicht ab. Kohl ist ihr Gemüse. Auf ihren Feldern leben sie ihre Vision. „Und uns geht es gut“, sind sich beide einig. Die Kunden schätzen ihre Flexibilität. „Wenn die Regale leer sind, liefern wir eben sofort nach.“ Zum nahen Markt in Roggentin manchmal dreimal pro Tag. „Wir können das, und das mögen die Kunden“, erzählt Monika Elgeti, die immer das Handy in der Tasche hat und als Bürgermeisterin der Gemeinde Broderstorf auch auf dem Kohlfeld so manche Angelegenheit besprechen muss.

Broderstorfer Gemüsebauern sind Einzelkämpfer

Die Landwirte sind Einzelkämpfer. Acht Wochen lang hatten sie im Herbst einen Erntehelfer, doch dann kam der Lockdown. Nun arbeiten sie sich allein durch die Kohlreihen. „Das hier ist unser Leben, das macht Spaß“, sagt der 63-jährige Gemüseexperte. „Wir können davon leben und wollen auch noch eine ganze Weile durchhalten“, stimmt Monika Elgeti (58) zu.

Mit Technik wird der Familienbetrieb von Nachbarn unterstützt. „Wir haben keinen einzigen Traktor, das lohnt für unsere Flächen nicht“, erklärt Herwig Elgeti. „Wir machen Handarbeit und transportieren die Ware zu den Kunden.“

Kohlroulade à la Monika Elgeti Den Kohl am Strunk einschneiden und mit dem Strunk nach unten in Salzwasser kochen. Die Blätter lösen sich dann von allein. Die Blätter nach Anzahl der Rouladen ausbreiten. Das Hackfleisch, wie beliebt zubereitet, auf den Blättern verteilen, einwickeln und mit Garn festzurren. Die Rouladen in einem Bräter mit Butter oder Öl anbraten, Kohlwasser auffüllen und, wenn sie gar sind, entnehmen. Für die Soße den Sud mit ein, zwei Esslöffeln Mehl und Schlagsahne verrühren. Mit Gewürzen abschmecken. Ein Soßenwürfel für die Bräune kann nicht schaden. Für Rotkohlrouladen sollte nur Rinderhack verwendet und die Soße mit Rotwein und einer Prise Zucker verfeinert werden. Der restliche Kohl kann für Schmorkohl oder einen Salat genutzt werden.

Derzeit wird jeden Morgen auf Bestellung geerntet. „Unser Kohl quietscht, so frisch ist er“, sagt der Gemüsebauer und zeigt den Test, den man ansonsten von Spargeln kennt. „Das ist unser Anspruch, das soll der Kunde erleben“, erklärt Elgeti. Großen Produzenten sei es aufgrund weiter Wege und Verteilungsstrukturen der Handelsketten kaum möglich, ihr Produkt unter drei Tagen vom Feld in den Supermarkt zu bringen.

Zum Fest genug Kartoffeln und Rotkohl eingelagert

Der Weißkohl auf dem Feld des Familienunternehmens Elgeti aus Broderstorf ist in diesem Jahr gut gediehen. Quelle: Doris Deutsch

Ende Juli haben die Broderstorfer Landwirte mit der Kohlernte begonnen. Ein Großteil der Kohlköpfe wurde eingelagert, auf dem eigenen Hof und im Kartoffelhaus in Sanitz. „Dieser Kohl geht ungeputzt ins Lager und wird dann bei Auslieferung schick gemacht“, verrät Monika Elgeti. Und sie garantiert: „Kartoffeln und Rotkohl zum Fest sind ausreichend vorhanden.“

Sie selbst kocht viel und gern mit Kohl. Drei-, viermal pro Woche steht das Gemüse in verschiedenen Varianten auf dem Speiseplan – roh als Salat, gekocht, geschmort, eingelegt. Herwig Elgeti isst sogar jeden Tag Kohl. „Ich probiere die Blätter beim Putzen. Dieser Weißkohl hier schmeckt wie Kohlrabi, ist relativ süß“, sagt er und beißt genüsslich ins Kohlblatt.

Von Doris Deutsch