Brötchen aus Wichmannsdorf: Backhaus öffnet am 27. Juni wieder

Noch fehlt der Duft, der sonst aus dem kleinen Backhaus strömt. Am 27. Juni wird es erstmals in diesem Jahr frisches Brot, Brötchen und Kuchen in Wichmannsdorf geben. Dann geben Mitglieder der „Initiative für Wichmannsdorf“ die schmackhaften Backwaren durch ein Fenster nach draußen.

Alles andere wäre ein zu großer Aufwand und „für uns auch nicht zu stemmen, weil wir die umfangreichen Hygienebestimmungen einhalten müssen“, sagt Martina Harnischmacher. Sie ist die neue erste Vorsitzende der „Initiative für Wichmannsdorf“, die Bärbel Altenburger ablöst, weil sie aus dem Dorf wegzog. Den zweiten Vorsitz übernahm Jürgen Lieske, Joachim Müller ist für die Finanzen zuständig und Steffen Gerant Schriftführer.

100 Brote in vier Sorten

„ Bärbel hatte mich damals für den Verein geworben, wir kennen uns vom Yoga“, sagt Martina Harnischmacher. „Dabei bin ich selbst gar keine so große Bäckerin, aber hier macht das Spaß“, sagt sie. Die Vereinsarbeit bringt ihr viel Freude. „Wir sind so ein tolles Team“, sagt sie.

Um die 100 Brote in vier Sorten, vier verschiedene Brötchen und zwei bis vier Blechkuchen werden angeboten. Ab 9 Uhr gibt es Brötchen, ab 11 das erste Brot und Kuchen von denen es bis zu acht zur Auswahl gibt.

Coronabedingt konnten die fleißigen Bäcker nicht wie sonst üblich im Mai das Haus eröffnen, das seit April einen 15 Quadratmeter großen Anbau besitzt. „Wir werden zur Wiedereröffnung bis 16 Uhr aber alles anbieten, was wir auch sonst so backen. Doch ist es nicht möglich, dass die Waren auch hier verzehrt werden. Da bitten wir um Verständnis“, sagt Martina Harnischmacher.

Von Hotelfachfrau in den Sportbereich

Die 49-jährige Mutter von zwei erwachsenen Söhnen ist ursprünglich gelernte Hotelfachfrau und ließ sich dann zum Milon-Coach umschulen. Sie arbeitete in Doberan im Vital-Aktiv-Center, bevor sie nach Rerik ins Gesundheitszentrum Weissenberg ging, wo sie ebenfalls als Milon-Coach tätig ist. Eine Zeit lang arbeitete sie in der Kühlungsborner Tauchbasis und als Yogalehrerin, doch Coach liege ihr mehr, sagt die Wichmannsdorferin. „Sport ist auch wichtig für mich. Jetzt hole ich die Leute ab, wo sie stehen und arbeite mit ihnen an der Gesundung. Retten kann ich jedoch nicht alle. Die Menschen müssen es wollen und dann auch trainieren“, sagt sie.

Der Anbau am Backhaus werde noch eingeweiht. „Wir wissen jedoch noch nicht, wann. Vielleicht wird es noch im Sommer was.“ Der Umbau war nötig, denn von Mai bis Oktober stehen alle 14 Tage einige der 50 Mitglieder der Initiative ab 5 Uhr in der Früh in ihrer Backstube. Von 9 Uhr an drängeln sich dann die Kunden im kleinen Raum, dessen Tür immer schnell geschlossen werden muss, damit der Hefeteig nicht in sich zusammensackt. Da dies schwer einzuhalten war, musste ein Vorbau her, der sich möglichst dem Rest des Gebäudes harmonisch anpasst.

Die Zimmerei Mirko Fedtke GmbH führte die Anbauarbeiten aus. Fünf, maximal sechs kleine quadratische Tische passen hinein. Gesponsert vom Hotel Polarstern in Kühlungsborn. Noch ein paar Kleinigkeiten wie Dekorationen fehlen, der Feinschliff kommt noch.

Förderung über Leader

Andreas Renner übergab der Initiative vor einem Jahr den Leader-Fördermittelbescheid über 20 477 Euro. Das deckte fast die Gesamtsumme von 27 075 Euro. Den Rest übernahm die Initiative. Renner brachte auch eine Plakette der Leaderförderung am Haus an. Ausschlaggebend für den Zuschuss war unter anderem der soziale Aspekt, den das Backhaus besitzt, weil es zum Dorftreffpunkt wurde.

Leader Die Europäische Union fördert über das Programm Leader Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Die Leader-Aktionsgruppe „Ostsee-DBR“ ruft alle Bürger, Vereine sowie Kommunen dazu auf, jetzt Projektideen einzureichen, die im kommenden Jahr 2021 umgesetzt werden sollen. Es besteht bis zum 30. Juni 2020 (Ausschlussfrist) die Möglichkeit, die Projektideen beim Regionalmanagement auf Grundlage des Projektbogens einzureichen.

„Da danke ich auch der Ospa-Stiftung, die uns ebenfalls kräftig unter die Arme griff“, sagte Martina Harnischmacher. Mit dem zusätzlichen Raum kann die Dorfgemeinschaft sich besser in die Vereinsarbeit integrieren. Die Initiative existiert seit 2008 und gründete sich mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung der Kultur, der Touristik und der Lebensqualität von Wichmannsdorf. Deshalb ist das Kommunikationszentrum auch offen für Filmabende, Vorträge und anderes. Das 24 Quadratmeter große Backhaus ohne Anbau entstand 2010 im Rahmen der Vereinsarbeit in Eigeninitiative.

Von Sabine Hügelland