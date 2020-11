Satow

Die Brückenbauarbeiten in Satow werden voraussichtlich bis ins erste Quartal 2021 andauern. Wie das Straßenbauamt Stralsund mitteilt, wird nach einer längeren Pause seit Juli wieder gebaut. Eine Havarie im Sommer 2019 hatte zu erheblichen Verzögerungen des Bauprojektes geführt und eine Neuplanung notwendig gemacht.

„Derzeit laufen gestaffelt die notwendigen Schalungs-, Bewehrungs- und Betonagearbeiten am eigentlichen Brückenbauwerk“, informiert Straßenbauamtsleiter Ralf Sendrowski. „Es wird aus heutiger Sicht angestrebt, im ersten Quartal 2021 die Arbeiten soweit abschließen zu können, dass die Verkehrsfreigabe erfolgen kann. Der Baufortschritt ist aber stark von den Witterungsbedingungen, insbesondere Frost und Schneefall, abhängig.“

Geschwindigkeit auf Tempo 10 reduziert

Der Verkehr wird über eine Behelfsumfahrt direkt an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Geschwindigkeit ist auf zehn Kilometer die Stunde begrenzt. Damit diese eingehalten werden, hatte das Straßenbauamt Schwellen installiert. Ralf Sendroswki appelliert an die Autofahrer, die Geschwindigkeit einzuhalten.

„Eine höhere Geschwindigkeit, insbesondere durch Lkw, führt zu einer Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit der Umfahrungsstrecke. Dies bedeutet, dass die Umfahrungsstrecke bei auftretenden Schäden konstruktionsbedingt sofort vollständig gesperrt werden müsste.“

Gemeinde und Straßenbauamt hatten sich im Vorfeld für die Umfahrung entschieden und damit eine Vollsperrung der Landesstraße vermieden. Da kurz zuvor die Brücke über die Tessenitz bei Heiligenhagen unter Vollsperrung erneuert wurde, wollte die Gemeinde eine erneute Sperrung mit Auswirkungen auf Satow vermeiden.

Loch im Grund: Grundwasser flutete Baugrube

Der Bau der Umfahrung, der Abriss der alten Brücke und Verlegung der Leitungen verliefen nach Plan. Im August 2019 sollte dann die Baugrube ausgehoben und mit dem Neubau begonnen werden. „Bei den Arbeiten an dieser Baugrube wurde eine stark wasserführende Stelle im Boden aufgefunden“, erinnert sich Sendrowski.

„Dabei handelt es sich wahrscheinlich um eine alte, nicht fachgerecht verschlossene Baugrunderkundungsbohrung. Diese Bohrung muss so tief abgeteuft worden sein, dass die wasserundurchlässige Bodenschicht durchbohrt wurde und in die darunterliegende Bodenschicht eingedrungen ist. Diese Bodenschicht besteht größtenteils aus Sanden, in denen gespanntes Grundwasser anzutreffen ist. Dieses unter Druck stehende Grundwasser strömte nach der Freilegung durch das alte Bohrloch in die Baugrube und flutete diese innerhalb kurzer Zeit.“

Verschiedene Lösungen wurden geprüft, doch keine führte zum Erfolg. Daraufhin wurden die Pläne für das Brückenbauwerk komplett überarbeitet.

Der Neubau der Brücke ist notwendig, weil das Ziegelgewölbe des alten Bauwerkes aus dem Jahr 1920 ersetzt werden muss. Dabei wird auch der Durchfluss für den Mühlenbach erweitert.

