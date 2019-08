Satow

Von der Brücke über den Mühlbach in Satow ist nur noch eine tiefe Schlucht sichtbar, beiderseits flankiert von einer für die Zeit der Bauarbeiten extra gebauten Durchfahrtsstraße und einem neu angelegten Fuß- und Radweg. Ein Schaufelbagger gräbt weiter an der Grube und legt den maroden Tunnel frei, durch den das kleine Fließ vom See im Ort abwärts plätschert. Im Minutentakt wird das Erdreich mit Schwerlastern abgefahren. Ausführender Baubetrieb ist das Unternehmen Matthäi aus Verden in Niedersachsen.

Das Land investiert 1,78 Millionen Euro in den Brückenneubau. Im Sommer 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Von Dietrich Grunzig