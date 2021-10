Brücken im Kloster Bad Doberan werden erneuert

Bad Doberan

Drei marode Brücken im Klostergelände von Bad Doberan werden ersetzt. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Die Stadtvertreter haben der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rund 300 600 Euro zugestimmt.

Das Klostergelände mit Münster, Kornhaus und Wirtschaftsgebäude mit Mühle und Wasserrad ist der touristische Anziehungspunkt der Stadt. Doch seit Juli 2019 ist die Brücke über den Althöfer Bach gesperrt, andere durch Vandalismus geschädigt. Drei der sieben Brücken werden jetzt erneuert.

Zudem sollen die Bauarbeiten an der Wollscheune im Klostergelände fortgesetzt werden. Die Sanierungsarbeiten sollen dem Schutz des Mauerwerkes vor Wasser, Frost und Wurzeln dienen. „Die erforderlichen Sanierungsarbeiten umfassen das Entfernen von Gras, Büschen und jungen Bäumen auf der Mauerkrone sowie den Wurzeln und Pflanzen am Wandfuß. Zudem ist es erforderlich, Teile der Außenschale des Kernmauerwerks zu sichern, geschädigte Bögen und die Mauerkrone wiederherzustellen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Bevor die Stadtvertreter zustimmten, den Auftrag in Höhe von etwa 276 600 Euro auszulösen, wurde die jetzige Notwendigkeit diskutiert.

Kritik an Geldausgabe für Ruine

Carsten Großmann (AMU) stellte die Frage, warum man Geld in eine Ruine investiere, wenn eine Signalanlage in der Severinstraße für die Sicherheit der Kinder beitragen würde. Damit ging er auf die Aussage von Rüdiger Matthews ein. Der Leiter des Bürgeramtes hatte informiert, dass nach Prüfung eine Fußgängerampel in der Severinstraße während der Zeit der Vollsperrung der Beethovenstraße möglich wäre. Doch das Geld für Auf- und Abbau sowie Markierungsarbeiten habe nicht im Haushalt berücksichtig werden können. Daher sei sie nicht umgesetzt worden. Die Stadtvertreter hatten per Beschluss die Verwaltung beauftragt, einen Fußgängerüberweg zu prüfen.

Dafür hatte Carsten Großmann kein Verständnis. „Wie können wir über 10 000 Euro nachdenken, wenn das Leben von Kindern davon abhängt. Dafür sollen wir aber wieder Geld an alte Steine vergeben.“ Bürgermeister Jochen Arenz widersprach der Unterstellung, die Verwaltung würde mit dem Leben der Kinder spielen. „Das lasse ich so nicht stehen.“ Großmann solle einen Beschluss mit der Haushaltsstelle einbringen, aus die das Geld für die Ampelanlage kommen solle.

Eine Verschiebung der Bauarbeiten sei nicht möglich. „Wir bekommen 120 000 Euro Fördermittel. Da gibt es Bewilligungszeiträume für“, sagte Jörn Rachowe, Sachgebietsleiter Hochbau im Amt für Stadtentwicklung und Umwelt.

Von Anja Levien