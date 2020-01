Satow

Ruhe auf der Baustelle in Satow. Außerplanmäßig mussten die Arbeiten für den Brückenersatzneubau über den Mühlenbach gestoppt werden. Dabei sah im Sommer 2019 noch alles anders aus. Jetzt musste neu geplant werden.

„Während der Arbeiten wurde Ende August 2019 ein nicht fachgerecht verschlossenes Bohrloch aus einer früheren Baugrunderkundung, vermutlich aus DDR-Zeiten, angetroffen“, teilt Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund, das für die Landesstraße in Satow verantwortlich ist, mit. „Das hat uns alle überrascht.“ Durch das Bohrloch sei Grundwasser in die Baugrube gelangt. So viel, dass sie geflutet war. „Das Wasser schoss da nur so raus“, beschreibt er.

„Zunächst wurde versucht, diese Havarie mit möglichst geringem zeitlichen und finanziellen Aufwand zu beheben“, schildert Sendrowski. So wurde versucht, das Bohrloch zu verschließen. Ohne Erfolg. Der Wasserdruck ist zu stark. „Auch der Versuch, das aufsteigende Wasser kontrolliert in den Mühlenbach abzuleiten, gelang nicht.“

Zu Beginn sei das Loch noch recht klein gewesen, doch je mehr ausprobiert wurde, desto größer sei es geworden. „Es war vorher verdämmt und durch die Auflast der alten Brücke zu“, erläutert Sendrowski, warum das Grundwasser bisher dort keinen Schaden verursacht hatte.

Vier Konzepte ausgearbeitet

Vier verschiedene technische Konzepte zur Behebung des Problems seien ausgearbeitet worden, zwischenzeitlich eine Absenkung des Grundwassers herbeigeführt.

Jetziger Stand: „Das Straßenbauamt hat Mitte Dezember 2019 zusammen mit dem ausführenden Bauunternehmen, dem Baugrundsachverständigen und dem Prüfingenieur eine Gründungsvariante erarbeitet, für die derzeit eine Planungsunterlage erarbeitet wird.“ Das neue Brückenbauwerk werde im Schutz eines geschlossenen Spundwandkastens errichtet.

Das heißt, um das Loch werden Spundwände gesetzt. Diese werden bis in die Tonschicht unterm Grundwasser gerammt, so dass die Wasserzufuhr zum Loch abgeschnitten ist. Dann wird das Loch geschlossen. Für die Planung sei auch ein Geologe hinzugezogen worden, der sichergestellt habe, dass durch die Spundwände kein Wasserlauf gestört und plötzlich das Grundwasser gestaut werde, so Sendrowski. Für die Spundwände bedarf es einer Spezialbaufirma, die jetzt gefunden worden sei.

Baugrube wurde verschlossen

Derzeit werde der Brückenbau den neuen Plänen angepasst und das Material beschafft. Die Bauarbeiten sollen dann Ende Februar weitergehen. Damit die Spundwände gesetzt werden können, wurde die Baugrube vorerst wieder verschlossen.

Blick auf die alte Brücke in Satow im Juli 2019. Die Umfahrung für die Autofahrer ist fertig. Quelle: Manfred Sander

Seit April 2019 wird in Satow gebaut. Um eine Vollsperrung der Landesstraße zu vermeiden, hatten sich Gemeinde und Straßenbauamt für eine Umfahrung entschieden, die direkt neben der Brücke gebaut wurde. So werden Autos an der nördlichen Seite vorbeigeführt, Fußgänger und Radfahrer an der südlichen Seite. Zunächst gingen die Arbeiten laut Ralf Sendrowski zügig voran, so dass diese im Sommer dem Zeitplan vier Wochen voraus waren. Fertigstellung war für Sommer 2020 geplant. Dann kam es zur Havarie. „Jetzt verzögert sich alles ein bisschen.“ Die Mehrkosten, die jetzt entstehen, seien noch nicht zu beziffern.

Der Neubau der Brücke ist notwendig, weil das Ziegelgewölbe des Bauwerkes aus dem Jahr 1920 ersetzt werden muss. Der Durchlass für den Mühlenbach soll breiter werden.

