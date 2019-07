Satow

Der Mühlenbach in Satow plätschert vor sich hin, während über ihm die Bauarbeiter arbeiten. Für die neue Brücke in Satow ist in den vergangenen Wochen direkt daneben eine Umfahrung für den Verkehr gebaut worden. Derzeit entsteht die Ausweichstrecke für Fußgänger und Radfahrer. Sind die Umleitungen fertig, wird mit dem Brückenabriss begonnen. Der Neubau kann so ohne Vollsperrung erfolgen. Dafür hatten sich Händler und Gewerbetreibende in Satow eingesetzt.

Die Wegführung für die Fußgänger während des Brückenneubaus ist schon zu erkennen. In Serpentinen wird es südlich der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Mühlenbach gehen und über diesen rüber auf die andere Seite. Rot gekennzeichnete Pflöcke an der anderen Uferseite zeigen, wo der Weg ankommen wird. Die Neigung des Weges betrage maximal sechs Prozent, zwei Meter wird er breit. „Rollstuhlfahrer kommen hier lang, mit dem Kinderwagen kann lang geschoben werden. Radfahrer müssen absteigen“, erläutert Anke Trunschke, die die Bauoberleitung beim Straßenbauamt Stralsund verantwortet.

Zur Galerie Im April 2019 haben die Bauarbeiten begonnen. Die Brücke über die Mühlenbach muss ersetzt werden. Hier führt die L 10 lang.

Bauarbeiten seit April

Seit April 2019 wird mitten in Satow gebaut. Der Verkehr wird derzeit einspurig mittels Ampelschaltung durch die Baustelle geführt. Der Neubau der Brücke ist notwendig, weil das Ziegelgewölbe des Bauwerkes aus dem Jahr 1920 ersetzt werden muss. Dieses weicht einem Stahlbetonrahmen. Dadurch wird nicht nur der Durchfluss für den Mühlenbach erweitert, auch der Otter profitiere laut Trunschke davon.

Das Brückengewölbe über den Mühlenbach in Satow ist aus dem Jahr 1920 und wird durch einen Neubau ersetzt. Quelle: Anja Levien

In der kommenden Woche soll der Asphalt auf die nördliche Umfahrung kommen. Für diese sind doppelte T-Träger in die Erde gerammt und mit Kanthölzern ausgekleidet worden, erläutert die Straßenbauamtsmitarbeiterin. Wenn die Markierung geklebt und die Schutzplanken installiert sind, kann die Umfahrung für den Verkehr freigegeben werden. „Wir wollen sie in der 29. Kalenderwoche (ab 15. Juli) in Betrieb nehmen.“ Der Fußweg soll eine Woche später nutzbar sein.

Bei der Brücke in Satow handelt es sich laut Trunschke um ein „überschüttetes Bauwerk“. Das heißt, über dem Brückengewölbe wurde der Straßendamm gebaut. Sind die Umleitungen eingerichtet, werde zuerst die Straße zurückgebaut, so dass das alte Gewölbe freigelegt und abgebrochen werden kann, erläutert Anke Trunschke.

Mühlenbach wird umgeleitet

Für die Zeit der Bauarbeiten an der neuen Brücke wird der Mühlenbach um etwa zwei Meter verschwenkt. Dadurch bleibe die Baugrube trocken. Dafür ist bereits ein Rohr für den Durchlass in die Umfahrung gebaut worden.

Das Land investiert 1,78 Millionen Euro in den Brückenneubau. Im Sommer 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Es ist der zweite Brückenbau in der Gemeinde Satow innerhalb kurzer Zeit. Zuletzt war die Brücke über die Tessenitz bei Heiligenhagen unter Vollsperrung erneuert worden. Dies war notwendig, weil das Gewölbe aus dem Jahr 1920 dem wachsenden Verkehrsaufkommen nicht mehr standhielt. 2016 wurde die Brücke abgerissen. Da die Satower eine weitere Vollsperrung vermeiden wollten, entschieden sich Gemeinde und Straßenbauamt Stralsund für die jetzige Variante. Diese kostet mehr Geld und dauert länger.

Anja Levien