Brückenbauarbeiten in Bad Doberan: Das ist bisher passiert

Bad Doberan

Vollsperrung in Bad Doberan: Seit dem 6. April kommen Autofahrer auf Höhe des ZOB auf der Beethovenstraße nicht mehr weiter. Die Brücke über das Bollhäger Fließ muss erneuert werden. Dafür haben in den ersten Wochen jetzt verschiedene Prüfungen stattgefunden, informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern.

Unter anderem wurden die Baustelle und die Geh- und Radwegumfahrung eingerichtet. Zudem fanden laut André Horn, beim Straßenbauamt für Kommunikation und Baustelleninformation zuständig, Vermessungsarbeiten, Baugrunduntersuchungen sowie Entnahme von Proben statt. Dies sei für Prüfungen und die Detailplanung erforderlich. „Erst durch Such-Schachtungen im ehemaligen Fahrbahnbereich konnten die tatsächlichen Bestände der Versorgungsleitungen ermittelt werden.“ Parallel dazu habe der Baubetrieb die Ausführungsunterlagen, wie Detailpläne und Statik, erarbeitet.

Abbruch Brücke ab 20. Mai

„Derzeit werden vorbereitende Tätigkeiten zur Erstellung von Probebohrungen für die späteren Gründungsarbeiten durchgeführt“, informiert André Horn. Erst nach Fertigstellung und technologisch bedingter Wartezeit zur Erhärtung des eingebrachten Betons könne mit dem Abbruch des alten Brückenbauwerks begonnen werden. Dies werde voraussichtlich ab der 20. Kalenderwoche, also ab 20. Mai, erfolgen.

Nach dem Abbruch der alten Brücke werde die für den Ersatzneubau der neuen Brücke erforderliche Baugrube hergerichtet. Es folgen unter anderem Gründungsarbeiten, Fundamente, Widerlager, Brückenplatte.

Wenn das Brückenbauwerk mit Geländer und Pflasterung im Randbereich fertiggestellt ist, könne es für den Verkehr freigegeben werden. Dies ist aus heutiger Sicht für Dezember 2021 geplant. Dann würden noch Restarbeiten, wie der Rückbau der Behelfsumleitung für Fußgänger und Radfahrer, erfolgen.

Mehrere Bauwerke am Brückenbau beteiligt

In der Stadtvertretersitzung merkte Caroline Brandt (CDU) an, dass zu beobachten ist, dass nicht immer auf der Baustelle gearbeitet werde. Das könne in Zukunft vorkommen: „Da die gesamten Arbeiten mehrere Baugewerke umfassen und einige Arbeiten technologisch bedingte Pausen benötigen, kann es vorkommen, dass nicht an jedem Tag Tätigkeiten am Bauwerk ausgeführt werden“, so André Horn. Diese technologischen Pausen, beispielsweise weil Beton aushärten muss, seien in dem Bauzeitenplan berücksichtigt. „Es wird durch ständige Überprüfung des Baustandes eine Optimierung der Bauzeit angestrebt.“

Von Anja Levien