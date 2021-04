​Brückenneubau in Bad Doberan: Rebus ändert Fahrpläne

Bad Doberan

Weil die Brücke über dem Bollhagener Fließ durch das Straßenbauamt komplett erneuert wird, muss die Beethovenstraße in Bad Doberan ab dem 6. April bis voraussichtlich Anfang kommenden Jahres am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) voll gesperrt werden. Nach Angaben der Rebus Regionalbus Rostock GmbH kommt es deshalb auch auf den Linien 109, 119 und 121 zu Fahrplanänderungen und Umleitungen.

So verkehrt etwa die Linie 109 (Bad Doberan – Parkentin – Hanstorf – Gorow) in beiden Fahrtrichtungen über die Haltestelle Stadtmitte. Die Haltestellen an der Nienhäger Chaussee sowie am EKZ werden nicht angefahren.

Die Linie 119 (Warnemünde/Lütten Klein – Elmenhorst – Bad Doberan) führt nicht mehr über den ZOB Bad Doberan. Der Linienverlauf erfolgt in beiden Fahrtrichtungen im Stadtgebiet Bad Doberan über die Haltestellen Stadtmitte, Ärztehaus/Dammchaussee und Nienhäger Chaussee. Ein Umstieg von und zur Linie 121 erfolgt an der Haltestelle Ärztehaus/Dammchaussee. Weitere Umsteigemöglichkeiten zu anderen Linien bestehen an der Haltestelle Stadtmitte.

Umstieg erfordert Fußweg von etwa 500 Metern

Für alle durchgängig auf der Strecke Rostock – Bad Doberan – Kühlungsborn – Rerik verkehrenden Fahrten der Linie 121 entfällt die Haltestelle ZOB. Der Umstieg von und zur Linie 119 erfolgt an der Haltestelle Ärztehaus/Dammchaussee. Für einen Umstieg von und zu anderen Linien muss ein Fußweg von etwa 500 Metern zwischen den Haltestellen ZOB und Ärztehaus/Dammchaussee zurückgelegt werden. Ein Anschluss kann nach Rebus-Informationen nicht garantiert werden.

Alle Fahrten der Linie 121, welche ausschließlich zwischen Rostock und Bad Doberan erfolgen, beginnen bzw. enden weiterhin am ZOB Bad Doberan. Sie verkehren jedoch über die Haltestelle Stadtmitte, weshalb die Haltestellen EKZ und Nienhäger Chaussee entfallen. Ein Umstieg von und zu anderen Linien ist an der Haltestelle Stadtmitte möglich.

Aufgrund der Bauarbeiten kann es außerdem zu Verspätungen auf allen Rebus-Linien im Bereich Bad Doberan kommen. Die detaillierten Fahrpläne sind im Internet unter www.rebus.de einzusehen sowie als Flyer in den Kundencentern und Bussen erhältlich.

Von Lennart Plottke