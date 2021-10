In Neubrandenburg soll ein Mann eine Frau in ihrer Wohnung geschlagen und anschließend angezündet haben. Der mutmaßliche Täter: Ein Polizist aus dem Landkreis Rostock. OZ-Reporterin Juliane Schultz war einen Tag nach dem Vorfall vor Ort und hat mit Nachbarn gesprochen. Viele reagieren geschockt auf das Verbrechen.

Brutale Gewalttat in Neubrandenburg: „Oh Gott, so etwas gibt es hier bei uns?“

