Die wissenschaftliche Erforschung des Wettergeschehens geht in Mecklenburg auf das Jahr 1912 zurück. In seinem Buch „Von der Rostocker Luftwarte zum Observatorium für Ionosphärenforschung Kühlungsborn“, hat Günter Entzian die 80-jährige Geschichte der Entwicklung der Atmosphärenforschung im Norden Mecklenburgs bis 1993 zusammengetragen.

Die Geschichte beginnt mit der Rostocker Luftwarte. Ihr Gründer und Eigentümer ist Hauptmann a. D. Alfred Hildebrandt, ehrenamtlicher wissenschaftlicher Leiter wird Prof. Gottfried Kümmell, Privatdozent für Physikalische Chemie an der Universität Rostock. Nach seinem Tod übernimmt Günther Falckenberg, Professor für Angewandte Physik, 1922 die Leitung. Er bleibt als Chef der nunmehrigen Universitätsluftwarte bis 1945 in diesem Amt.

Falckenberg wird nach 1945 Leiter des meteorologischen Netzes in Mecklenburg und Direktor des Observatoriums Rostock. Für diese Einrichtung mietet er eine Villa in der Warnemünder Seestraße an. Sie untersteht dem Meteorologischen Dienst. Vom Ostseebad aus führt Falckenberg nun Funkempfangsmessungen mit Langwellen durch. Diese werden an den untersten Schichten der Ionosphäre in etwa in 90 Kilometern Höhe reflektiert.

Weitere Messmethode ab 1950

1950 kommt eine weitere Messmethode der Funkwellenausbreitung hinzu: Der Empfang von Gewitterblitz-Impulsen. Da gerade in dieser Zeit auf der Warnemünder Warnow-Werft das elektrische Schweißen eingeführt wird, führt das zu erheblichen Störungen der Messungen des Observatoriums. Daher wird beschlossen, die Abteilung Ionosphärenforschung in ein elektromagnetisch gesehen reines Gebiet zu verlagern. In der Kühlung findet sich 1951 ein geeignetes Areal.

Die Führung des gesamten Observatoriums liegt nun in den Händen des erst 31-jährigen Dr. Ernst August Lauter. Unter seiner Leitung werden bedeutende wissenschaftliche Leistungen zur Erforschung normaler und gestörter Funkwellenausbreitung im Langwellenbereich vollbracht.

Stahlgittermast wird in Kühlungsborn gebaut

1957 wird auf erweitertem Gelände ein 50 Meter hoher Stahlgittermast für die Antenne einer 33-Radar-Anlage errichtet und damit Polarlichter und Meteorspuren untersucht. Als die UdSSR am 4. Oktober 1957 mit Sputnik 1 den ersten Erdsatelliten startet, beobachtet auch das Kühlungsborner Observatorium den Erdtrabanten.

Bahnbrechend sind die Erkenntnisse der Kühlungsborner auf dem Gebiet der Wetterforschung. Prof. Dr. Gerhard Schmitz, seit 1968 am Observatorium, erforscht gemeinsam mit Dr. Norbert Grieger den Einfluss sogenannter planetarer Wellen auf Wetter und Klima. Das erlangt besondere Bedeutung, da sich in den 1970er-Jahren die Erkenntnis immer mehr durchsetzt, dass der Mensch in der Lage ist, seine Umwelt irreversibel zu verändern.

Umweltfragen rücken in den Fokus

1984 erhält die Kühlungsborner Einrichtung, jetzt unter Leitung von Dr. Götz von Cossart, den Namen Observatorium für Atmosphärenforschung. Eine Konsequenz aus dem internationalen Druck, dem sich die DDR wegen ihres hohen Schadstoffausstoßes gegenübersieht. Sie muss sich nun unbedingt stärker den Fragen der Umwelterhaltung zuwenden. Dem Observatorium wird daher unter anderem die Aufgabe übertragen, die Schadstoffe in der bodennahen freien Atmosphäre oder in Abgasfahnen von Industrieschornsteinen zu überwachen.

Die ersten Messungen finden jedoch erst nach dem Ende der DDR, im Jahre 1991, statt. Die kommissarische Leitung der Einrichtung ist inzwischen Dr. Gerhard Schmitz übertragen worden. Bald danach wird ein Institut für Atmosphärenphysik an der Universität Rostock gegründet. Dessen Leitung übernimmt Prof. Dr. Ulf von Zahn ab 1993. Drei Jahre später wird das neue Institutsgebäude am Rande der Kühlung fertiggestellt. Seither erforscht das Institut weiter erfolgreich die höheren Bereiche der Atmosphäre, um zum Verständnis ihres Gesamtsystems beizutragen.

Das Buch „Von der Rostocker Luftwarte zum Observatorium für Ionosphärenforschung Kühlungsborn“ von Günter Entzian ist in der Strandbuchhandlung Kühlungsborn zum Preis von 20,19 Euro erhältlich.

