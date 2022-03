Kühlungsborn

Für alle, die sich für die Geschichte der Region und insbesondere für die Kühlungsborns interessieren, gibt es jetzt ein neues Nachschlagewerk mit hunderten interessanter Fakten. Der Kühlungsborner Heimatautor, Dr. Jürgen Jahncke, hat Daten, Bilder, Skizzen, Dokumente und andere Zeugnisse aus über 800 Jahren Geschichte über das heutige Ostseebad Kühlungsborn und seine Umgebung zusammengetragen und in seinem neuen Buch „Auszug aus der Chronik des Ostseebades Kühlungsborn 1219 – 2020“ veröffentlicht.

Herausgeber des 336-seitigen Sammelwerkes mit einer Auflage von 1000 Exemplaren ist der Verein Heimatfreunde Kühlungsborn e.V.. Die Vorsitzende, Marita Karl, sagt: „Wir hatten Herrn Jahncke vorgeschlagen, seine jahrelangen Recherchen in solch einer Form zu verarbeiten. Jetzt freuen wir uns, dass uns dieses interessante Buch vorliegt. Wir hatten aber auch finanzielle Unterstützung von der Stadt Kühlungsborn und weiteren Sponsoren.“

Öffentliche Buchvorstellung am 2. April

Öffentlich vorgestellt wird das Buch am 2. April ab 10.30 Uhr in der Heimatstube im „Haus Rolle“, Ostseeallee 18. Interessenten können dann mit dem Verfasser ins Gespräch kommen. Erworben werden kann das Buch vor Ort oder in der Buchhandlung Neumeister in der Strandstraße (Preis 25,95€).

Auch Jürgen Jahncke hatte bei der Zusammenstellung des Materials wertvolle Hilfe. „Viele Fotos in dem Buch, sowie Kopien von Skizzen, Zeitungsausschnitten und Dokumenten stammen aus Privatsammlungen von Kühlungsbornern wie Wolfgang Baade, Fred Granitza und vielen anderen Einheimischen. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar“, sagt Jahncke und betont: „Trotz der umfangreichen Zahl an Daten im Buch ist es aber dennoch keine vollständige Chronik, das würde den Rahmen des Handhabbaren sprengen. Es heißt deshalb auch ’Auszug aus der Chronik’“.

Mitte der 1980er Jahre hatte er damit begonnen, Dokumente und andere Zeugnisse aus der Geschichte Kühlungsborns und der Region selbst zu sammeln. Er durchforschte dafür zahlreiche öffentliche Archive und Kirchenchroniken.

Russland und Sibirien in Brunshaupten

Von einigen Fakten war selbst der passionierte Heimatforscher überrascht oder beeindruckt. „Ich wusste vorher nicht, dass die Bewohner von Brunshaupten (Kühlungsborn Ost) Teilen ihres Ortes besondere Namen gaben“, räumt Jahncke ein.

So wurde mit „Russland“ um 1910 das Gebiet östlich der Schloßstraße entlang des Doberaner Landweges bezeichnet, weil die dort gelegenen Höfe weder elektrischen Strom noch fließendes Wasser hatten. Und die Fläche, wo heute neben dem schön angelegten Lindenpark die Tennisplätze liegen, hieß wegen des damals wohl eher trostlosen Eindrucks „Sibirien“.

Zur Person Dr. Jürgen Jahncke, geb 1938 in Bad Doberan,Abitur 1957, Studium an der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock 1957 bis 1960,danach Lehrer in Kröpelin, Bad Doberan, Kühlungsborn,Promotion Dr. paed. 1973, Universität Rostock,14 Veröffentlichungen über die Geschichte, die Küste sowie über die Natur in und um Kühlungsborn.

Nicht alle blieben in Kühlungsborn

„Etwas erstaunt war ich auch darüber, dass sich unter den Namen der Bewohner in Arendsee und Brunshaupten selbst aus frühester Zeit welche finden, die heute in Kühlungsborn noch bekannt sind“, erzählt Jürgen Jahncke.

Aber nicht alle Bewohner hielt es in dieser Zeit in den aufblühenden Tourismusorten, wie der Autor herausfand. Im Archiv des Auswandererhauses in Bremerhaven stieß er bei seiner Recherche auch auf die Namen von Exilanten aus Brunshaupten.

Das Cover des neuen Buches „Aus der Chronik des Ostseebades Kühlungsborn“. ISBN: 978-946694-02-1 Quelle: Cover: Heimatfreunde Kühlungsborn e.V.

Dafür war die Ostseeküste für viele andere anziehend. Anhand konkreter Zahlen ist nicht nur zu sehen, wie sich das Bäderwesen im Lauf der Jahre rasant entwickelte. In der Chronik ist auch festgehalten, dass 1920 mit Generalleutnant a.D. Friedrich Bronsart von Schellendorf, ein hochrangiger Offizier der kaiserlichen Truppen des Ersten Weltkrieges nach Brunshaupten/Arendsee zog.

Leibdiener des englischen Königs

Über eine andere interessante Person berichtete laut Chronik der „Ostseebote“ 1910. Demnach diente Konrad Hoepfner, der aus Brunshaupten stammte, Englands König Eduard VII. (1841 – 1910) bis zu dessen Tode als Leibdiener.

Nachrichten des „Ostseeboten“, der von einer Kröpeliner Druckerei herausgegeben worden war, finden sich in großer Anzahl in dem Buch wieder. Fast schon amüsant ist es, wie die Verfasser zwischen den Zeilen immer auch etwas Lobbyarbeit für Kröpelin betrieben. So wird der Ausbau der Chaussee durch die Kühlung besonders gelobt und die gute Bahnverbindung von Kröpelin über Wismar nach Berlin hervorgehoben.

Einem von Bad Doberan unterstützen Vorhaben, die bestehende Kleinbahn von Heiligendamm bis nach Brunshaupten und Arendsee zu erweitern, räumte man in Artikeln des Ostseeboten hingegen „nur geringe Chancen“ ein. Heute weiß man, es kam anders.

Ostseebad entschied sich gegen Asylanten

Nachbetrachtet ist gewiss nicht jeder Eintrag in die Chronik zugleich ein Ruhmesblatt in der Ortsgeschichte. So verkündet der „Niederdeutsche Beobachter“ bereits am 4. Juli 1935: „Arendsee wird judenrein“.

Und in einer Notiz jüngeren Datums, vom 11. Januar 1991, heißt es: „Einstimmig entscheidet sich die Stadtverordnetenversammlung gegen die Aufnahme von Asylanten im Ostseebad.“

Die Texteinträge in dem Buch sind keiner Kategorie zugeordnet, sondern lediglich chronologisch nach dem Datum des Ereignisses oder der Bekanntmachung sortiert. Am Ende finden sich eine Liste mit 237 Stichwörtern und ein Verzeichnis mit 110 Namen. Darunter könnte dann wohl so mancher Einheimischer Hinweise und Artikel über die eigenen Vorfahren finden.

