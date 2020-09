Buchen in MV leiden unter Wetterextremen – auch Spaziergänger in Gefahr

Rostock

Ob Pilz-Sammler, Wanderer oder Läufer – beim Aufenthalt in den Wäldern ist besondere Vorsicht geboten. „Durch die Trockenheit der vergangenen Jahre muss vermehrt mit herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen gerechnet werden“, warnt Manfred Baum, Leiter der Landesforstanstalt in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte). Neben dem Fichtensterben beklagen die Forstexperten stark geschädigte Buchenbestände. Trockenstress, aber auch Staunässe töten vor allem die mehr als 100 Jahre alten Baumriesen.

Die dünne Rinde der Buche hat viele feine Risse. Teilweise lösen sich ganze Streifen der Schutzschicht ab. Darunter wimmelt es von Käfern, wie Förster Markus Both zeigt. Wenige Meter weiter reckt sich ein 180 Jahre alter Gigant gut 30 Meter in die Höhe. Seine obere Krone ist kahl. Er steht wenige Meter von der Landesstraße 11 entfernt und muss umgehend gefällt werden. Auf etwa 15 Hektar des Nienhäger Waldes wird in Boths Revier Bad Doberan ( Landkreis Rostock) das landesweite Buchensterben drastisch sichtbar.

„ Buchen mögen keine nassen Füße“

Wetterextreme bedrohen die „Mutter des Waldes“. Sie bildet die natürliche Vegetation im Nordosten. Starkregenfälle der Jahre 2011 und 2017 haben die kleinen Pflanzenwurzeln absterben lassen. „Denn der Boden besitzt Sperrschichten aus Lehm und Mergel. Buchen aber mögen keine nassen Füße“, betont Forstamtsleiter Hartmut Pencz.

Seit 2011 musste er allein deshalb rund 1000 Festmeter Schadholz jährlich einschlagen lassen. Seit drei Jahren nun herrscht Trockenstress. Rund 800 seiner insgesamt 2487 Hektar umfassenden Buchenflächen sind geschädigt.

Weiß- und Stockfäule setzen den Buchen zu. Dieses stark geschädigte Holz kann nur noch für die Spanplatten-Produktion genutzt werden. Quelle: Martin Börner

Hauptwurzeln vertrocknet

Nachdenklich steht Pencz vor dem gewaltigen Wurzelteller eines 130 Jahre alten Baumes. Dieser liegt seit einem Jahr im nahe gelegenen Gespensterwald. Mühelos zerbricht er eine der fingerdicken, vertrockneten Hauptwurzeln. Die Buche ist verdurstet. Außer notwendigen Fällarbeiten greifen die Forstwirte kaum noch ein. Sie hoffen auf Humusbildung und die Regeneration des Waldes. Erste zarte Mini-Bäumchen sprießen. Daran ist im Bereich Lüttenhagen nicht zu denken.

Diese Buche ist verdurstet: Der Bad Doberaner Forstamtsleiter Hartmut Pencz steht vor dem Wurzelteller einer 130 Jahre alten Buche, die im Nienhäger Gespensterwald im Revier Bad Doberan liegt. Quelle: Martin Börner

Grundwasserstand stark gefallen

„Der Grundwasserstand ist hier unter 1,50 Meter gefallen. Das Niederschlagsdefizit in den vergangenen drei Jahren beträgt rund 40 Prozent“, sagt Frank Hartzsch. Vor allem die alten Rotbuchen dürsten. Die auf insgesamt 2000 Hektar stehenden Bestände seines Amtes in der Feldberger Seenlandschaft (Mecklenburgische Seenplatte) weisen Schädigungen in unterschiedlicher Ausprägung auf, so der Forstamtsleiter.

Großer Wasserbedarf 60 bis 70 Rotbuchen– zwischen 100 und 150 Jahre alt –, die auf einem Hektar Waldfläche stehen, benötigen pro Jahr insgesamt rund 20 000 Kubikmeter Wasser. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es aktuell 558 000 Hektar Wald. Der Anteil der Buchenbeträgt 12,5 Prozent. Derzeit existieren hierzulande etwa 2500 Hektar mit stark geschädigten Buchen.

Durch die Sonne wird die Rinde förmlich gekocht

„Durch die extreme Sonneneinstrahlung wird die silbergraue Rinde förmlich gekocht. Sie platzt auf. Pilzsporen und Insekten greifen an“, erklärt der Fachmann. Er fürchtet, dass in seinem Amtsbereich mehr als 25 Prozent der oft mehr als 100 Jahre alten Buchen absterben. Damit gehöre sein Gebiet zu den am stärksten betroffenen Arealen in MV, so Hartzsch. Die Ehrfurcht des Forstprofis vor den Bäumen ist groß. Doch rund 1000 Festmeter müssen allein in diesem Amtsbereich aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht eingeschlagen werden.

Die Rinde der Buchen wird durch extreme Sonneneinstrahlung praktisch gekocht. Sie platzt großflächig auf. Quelle: Martin Börner

Abwägen von Bestand zu Bestand

Ähnlich große Sorgen treiben Peter Neumann um. „20 bis 25 Prozent der Bäume sind geschädigt“, erklärt der Chef des Forstamtes Rothemühl (Vorpommern-Greifswald). Etwa 1000 Festmeter – das sind 300 bis 350 der 80 bis 150 Jahre alten Bäume – müssen hier eingeschlagen werden. Stürzt nämlich beispielsweise eine 25 Meter hohe Buche – etwa durch einen Sturm – um, reißt sie viele andere Bäume mit. Zudem seien dann locker mal sechs bis sieben Tonnen, einschließlich Erdreich und Astwerk, in Bewegung, so Neumann.

Holz verliert an Stabilität Bei der Weiß- oder Korrosionsfäule kommt es zum Abbau eines der Hauptbestandteile des Holzes – des Lignins. Diese folgenschwere Schädigung kann schon am lebenden Stamm auftreten. Das Holz wird heller, leichter, faseriger und stockig. Es entsteht eine gleichmäßige weißlich-graue Verfärbung, das Holz verliert an Glanz. Charakteristisch sind dunkle Linien bzw. Flecken, die die befallenen von den gesunden Teilen abgrenzen. Durch das Zerfasernverliert das Holz an Stabilität. Tote Abschnitte können leicht abbrechen. Die geschädigte Buche wird mitunter bereits in sechs bis neun Monaten wertlos. Sie besitzt dann nicht einmal einen hohen Heizwert.

Durch Ostseenähe kühler und feuchter

„Umsicht ist deshalb auch bei Aufenthalten im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft nötig. Zumal unsere 6600 Hektar Waldfläche kaum bewirtschaftet werden“, betont die Dezernentin für das Gebietsmanagement, Annette Beil.

Trotz der sandigen Böden auf dem Darß und dem Zingst geht es dem hiesigen Buchenbestand, der etwa acht Prozent der Waldfläche einnimmt, noch recht gut. „Denn durch die unmittelbare Nähe zur Ostsee ist es hier kühler und feuchter. Dadurch verkraften die Bäume die Wetterkapriolen bisher besser“, sagt die Försterin.

Das betont auch Pencz mit Blick auf die Situation vor allem in den süddeutschen Waldgebieten. „Fällt aber künftig im Frühjahr und Sommer weiter so wenig Regen, drohen auch Schäden in den insgesamt mehr als 7000 Hektar Mischwald im Forstamtsbereich, die erfreulich vital sind“, so der Doberaner.

Von Volker Penne