Bürger aus Bad Doberan wehren sich weiter gegen die Straße nach Althof

Neuer Gewerbe- und Wohnraum soll zwischen dem Gewerbegebiet Eikboom und dem Wohngebiet Parkentiner Landweg entstehen. Die Stadtvertreter entscheiden daher jetzt über den Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan (B-Plan) 40 „Erweiterung Gewerbegebiet Eikboom“. Der Bauausschuss berät dazu am Dienstag, 19. Mai, um 18.15 Uhr im Ratsaal des Rathauses.

Interessant: In den Stellungnahmen wird vor allem auf die viel diskutierte Verbindungsstraße zu den Wohngebieten Parkentiner Landweg und Fuchsberg eingegangen, die der B-Plan 40 allerdings nicht umfasst.

Hintergrund: Der B-Plan 40 grenzt im Süden an den Parkentiner Landweg. Von ihm könnte eine Verbindung bis nach Althof geschaffen werden, die östlich an den Wohngebieten Parkentiner Landweg und Fuchsberg entlangführt, allerdings Bestandteil des B-Plan 13 ist, bisher aber nicht gebaut wurde.

Gegen diese Verbindung machen Anwohner mobil. Bürgermeister Jochen Arenz sprach sich gegen die Straße aus, plädiert stattdessen für einen Fuß- und Radweg bis zum Fuchsberg. Die Stadtvertreter hatten jedoch auf ihrer Sitzung im Dezember beschlossen, auf den seit 1993 geplanten Verbindungsweg nicht zu verzichten.

Stadtvertreter Harry Klink (KuSS) kritisiert, dass im Satzungsbeschluss immer noch Hinweise auf eine Verbindungsstraße nach Althof zu finden sind. „Die Bürger werden ignoriert“, sagt er. 132 Stellungnahmen wurden aus der Öffentlichkeit abgegeben. „Keiner hat sich für eine Anbindung an den Althöfer Weg ausgesprochen“, sagt Harry Klink.

Kritik an östlicher Randstraße

„Grundsätzlich wird in den Stellungnahmen die planerische Anbindung an die östliche Randstraße im B-Plan 13 kritisiert“, ist im Satzungsbeschluss zusammengefasst. „Die wird mit der angeblichen Planung einer ‚ Verbindungsstraße‘ bis zum Althöfer Weg, dem angeblichen Ziel der Entlastung der Innenstadt und einer Steigerung des Verkehrs im Wohngebiet Parkentiner Landweg verbunden.“ Des Weiteren würden die Festsetzungen des B-Plans 13 hinsichtlich der dort geplanten Randstraße und der Zustand des dortigen Straßensystems massiv kritisiert. Alternativ werde häufig die Entwicklung einer Rad- und Fußwegverbindung am östlichen Rand angeregt.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Stellungnahmen vor allem den Geltungsbereich des B-Plan 13 betreffen. „Vom Ziel einer Verbindungsstraße bis Althof hat sich die Stadt Bad Doberan bereits mit der dritten Änderung des Flächennutzungsplans verabschiedet, was mit der nun vorliegenden vierten Änderung (im Verfahren) konsequent fortgesetzt wird. Von der Entwicklung einer Verbindungsstraße, etwa gar bis zum Althöfer Weg oder der Entlastung der Innenstadt, ist in den Unterlagen zum B-Plan 40 keine Rede“, so die Stadtverwaltung.

Das sieht Harry Klink anders und verweist unter anderem auf den Umweltbericht vom 28. April 2020, wo auf die Straße Bezug genommen wird.

Von Anja Levien