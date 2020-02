Bürgerbund setzt sich für Küstenwanderweg in Heiligendamm ein

Heiligendamm

Ein Wanderweg, der von der Heiligendammer Promenade entlang der Ostseeküste bis nach Kühlungsborn führt – zumindest auf dem Papier besteht er noch. Im Flächennutzungsplan (F-Plan) der Stadt Bad Doberan ist er als Küstenwanderweg eingezeichnet. Doch das soll sich ändern. Die Stadt möchte den Weg rausstreichen. Dagegen wehrt sich der Bürgerbund.

Seit Jahren gibt es Diskussionen um die Wege rund um das Grand Hotel Heiligendamm und die Villen. Das Grundstück ist nicht in Besitz der Stadt, gehört Anno August Jagdfeld, der das Ensemble 1996 kaufte. Die Promenade endet an der Seebrücke. Der Weg, den es einst von dort zum Bahnhof in Heiligendamm gab, Stichweg genannt, ist seit Jahren verschlossen und 2017 aus dem Bebauungsplan gestrichen worden – mit Zustimmung der Stadtvertreter.

Alternativen zum vorhandenen Weg suchen

„In mehreren Beschlüssen der Stadt wurde der Rundweg als Ersatzmaßnahme zum Verzicht auf den Stichweg vereinbart“, begründet der Bürgerbund um Stadtvertreterin Heike Ohde, warum der Fernwanderweg E 9 als möglicher Teil eines barrierefreien Rundweges im F-Plan erhalten bleiben soll. Durch die Unterbrechung des Küstenwanderweges sei eine Hauptwegebeziehung in Heiligendamm zerschnitten und die Promenade zur Sackgasse gemacht.

„Der dafür geschaffene Ersatz über den Strand und die Steinpackung ist sehr störanfällig, nur temporär nutzbar und nicht barrierefrei“, so der Bürgerbund. Es sei notwendig, Alternativen zu suchen, die Option eines oberhalb der Küste verlaufenden Weges zu prüfen und sich im Flächennutzungsplan zu erhalten.

Südliche Umgehung des Strandes

Stadt und Hotelbetreiber hatten 2017 über Alternativen gesprochen. Das Hotel lehnte damals einen Rundweg über das Gelände, beispielsweise nördlich am Haus Mecklenburg vorbei, aus Betriebsgründen ab.

Wer nicht am Strand entlang über die Steganlage gehen möchte, kann das Ensemble südlich umgehen, indem er über die Seedeichstraße, durch den Wald zur Kühlungsborner Straße bis zum Kinderstrand läuft und dort wieder auf den Wanderweg trifft.

Von Anja Levien