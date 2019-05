In Rerik traten 17 Jugendrotkreuz Mannschaften im Wettkampf „Gemeinsam Mensch“ gegeneinander an. Die jungen Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Bad Doberan e.V. maßen sich an zwölf Stationen – die kleinen an sechs – auf verschiedenen Themengebieten wie Erste Hilfe, Rotkreuzgeschichte, Spiel und Spaß.