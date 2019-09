Haus mit Festsaal für Stadt, Bürger und Vereine

Kühlungsborn

Seit Jahren wird darüber im Ostseebad geredet, nun soll das lang gehegte Vorhaben endlich umgesetzt werden: Das Ostseebad Kühlungsborn soll ein neues Bürgerhaus bekommen. Das Thema stand und steht gerade wieder in den Ausschüssen der neu gewählten Stadtvertretung auf der Tagesordnung.

Standort-Frage wurde schon im Frühjahr geklärt

Bereits im vergangenen April hatte sich die Stadtvertretung mit dem Vorhaben befasst und in einem Grundsatzbeschluss festgelegt, dass ein Bürgerhaus mit Veranstaltungssaal auf dem städtischen Grundstück im Stadtteil Ost zwischen dem Parkdeck und dem Morada-Hotel an der Rudolf-Breitscheid-Straße neu gebaut werden soll. Aktuell geht es darum zu beraten und festzulegen, mit welchen Kapazitäten geplant werden soll und für welche Nutzung der Neubau später zur Verfügung steht. Der Bauausschuss beriet darüber in der konstituierenden Sitzung Ende August, der Hauptausschuss hatte das Thema in der vergangenen Woche auf der Tagesordnung. Die Stadtvertretung berät dazu abschließend in ihrer ersten öffentlichen Sitzung nach der Sommerpause, am Donnerstag kommender Woche.

„Bevor wir einen ersten Entwurf des Projektes anfertigen lassen können, müssen wir erst einmal genau wissen, was wir dort alles unterbringen wollen“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos). Er berichtet, dass großer Konsens unter den Kommunalpolitikern darüber herrscht, dass in dem Neubau ein Festsaal mit Bühne untergebracht werden soll. In der Vorlage der Verwaltung, die in den Ausschüssen beraten wurde, war noch von Platz für 350 Personen die Rede. „Wir gehen nun aber davon aus, dass wir je nach Variante der Bestuhlung Platz für bis zu 500 Personen brauchen werden“, erklärt Kozian.

So könne der Saal nicht nur für größere Veranstaltungen wie dem Neujahrsempfang der Stadt oder den Abschlussfesten der Schulabsolventen dienen, sondern auch für Konzerte, Theateraufführungen und andere Events. Oder auch als Regenvariante für geplante Freiluftveranstaltungen. Platz genug bietet die Baufläche – sie hat die Größe eines Fußballfeldes.

Kühlungsborner können dort private Feste feiern

Für den Bürgermeister ebenso wichtig ist, „dass die Kühlungsborner die Möglichkeit erhalten, den Saal oder durch Trennwände verkleinerte Teile des Saales auch für ihre privaten Feiern und Feste zu nutzen“. Denn im Vergleich zu vielen kleineren Orten in der Region, die mit Partyscheunen und Festsälen werben, mangelt es dafür im Ostseebad an geeigneten Räumlichkeiten. Zu den wenigen Ausnahmen gehört die Pfarrscheune der evangelischen Kirchengemeinde, die man für kleinere Feiern für bis zu 30 Personen mieten kann.

Zur Sammlung von Ideen für das neue Bürgerhaus trug auch der Besuch von Stadtvertretern und Vertretern der Verwaltung im Frühjahr im benachbarten Ostseebad Rerik bei, wo die dortige Begegnungsstätte „Kösterschün“ in Augenschein genommen wurde. „Das ist ein sehr schönes Gebäude und wird von den Rerikern auch sehr gut genutzt“, sagt Kozian. „Für uns wäre das aber zu klein – denn es ist vorgesehen, dass auch Vereine unserer Stadt die Möglichkeit bekommen sollen, Räume für ihre internen und öffentlichen Aktivitäten zu nutzen.“

Das heiße aber nicht, dass jeder Verein seinen eigenen Raum bekomme, so Kozian: „Da wird man schon mal teilen müssen. Aber für den Faschingsklub soll dann ein Lagerraum für den Fundus an Kostümen und Requisiten mit untergebracht werden. Dann hat das Provisorium, mit dem der Klub seit Jahren auskommen muss und das eigentlich unzumutbar ist, auch ein Ende.“

Nur wenige Parkflächen vor Ort nötig

Sanitär- und Umkleideräume, eine kleine Küche und eine gewisse technische Grundausstattung des Saales gelten bei dem Projekt als Selbstverständlichkeit, ebenso wie eine kleinere Zahl an Stellflächen für die Fahrzeuge der Künstler, Lieferanten und anderer Dienstleister. Ein größerer Parkplatz ist am Objekt jedoch nicht vorgesehen. „Dafür brauchen wir glücklicherweise keine Fläche blockieren, denn direkt nebenan steht ein großes Parkdeck. Das bietet genug Platz“, nennt der Bürgermeister einen wichtigen Vorteil für den gewählten Standort des neuen Bürgerhauses.

Andere Details, wie etwa die zu bebauende Fläche oder gar die Höhe der Summe, die der Neubau kosten könnte, stehen noch nicht fest. „Dafür werden wir erste Ansätze haben, wenn ein Entwurf vorliegt, mit dem ich bis zum Jahresende rechne“, sagt Bauamtsleiterin Peggy Westphal. Auch die Frage, ob die Stadt für ihr Vorhaben mit Zuschüssen vom Land oder aus anderen Quellen rechnen kann, bleibt vorerst unbeantwortet. „Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, Fördermittel dafür zu erhalten, werden wir die erforderlichen Anträge stellen“, betont Westphal.

Von Rolf Barkhorn