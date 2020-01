Bürgerhaus mit Feuerwehrpark für Bad Doberan?

Bad Doberan

Ein Bürgerhaus mit Feuerwehrpark für die Bad Doberaner und Touristen – das ist der Wunsch der CDU-Fraktion und des Feuerwehrvereins in Bad Doberan. Eine entsprechende Beschlussvorlage, mit der der Bürgermeister bei Zustimmung der Stadtvertreter beauftragt werden sollte, einen Bau zu prüfen, wurde im jüngsten Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend und Senioren diskutiert. Auf der Tagesordnung der Stadtvertretung im Dezember stand sie dann nicht mehr. Wie Bürgermeister Jochen Arenz jetzt mitteilt, habe er sich mit der CDU-Fraktion geeinigt, einen Termin beim Ministerium zu machen, um das Thema zu besprechen.

Die Idee: „Wir wollen das Feuerwehrhistorische am Leben erhalten. Wir haben eine Sammlung an Fahrzeugen, aber sie sind für die Öffentlichkeit kaum zugänglich“, erläutert Wolfgang Scheil im Kulturausschuss. Scheil sitzt für die CDU im Stadtparlament und ist Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Dieser hat ein Platzproblem. Die Fahrzeuge stehen an drei Standorten verteilt, unter anderem am Thünenhof in Bad Doberan. In einem Feuerwehrpark würde die alte Technik neben historischen Ausrüstungsgegenständen und Feuerwehruniformen gezeigt werden. Wolfgang Scheil bezieht sich auch auf das Tourismuskonzept der Stadt. „Was fehlt, sind Museen.“ Er ist der Meinung, ein Feuerwehr-Museum würde gut angenommen.

CDU : Räume für Bürgertreffs und Privatfeiern fehlen

Mit dem Bürgerhaus könnte ein weiterer Mangel in der Stadt behoben werden. „Es fehlen größere Räumlichkeiten für Bürgertreffs, Privatfeiern, Konferenzen und größere Ausstellungen“, steht in der Beschlussvorlage der CDU-Fraktion.

„Das Anliegen finden wir gut, es ist ein touristisches Highlight“, sagt Nico Arndt (Linke) im Kulturausschuss. Jedoch gebe es auch Bedenken. „Wir haben das Ehm-Welk-Haus, das noch nicht fertig ist. Wir haben das Kornhaus, was auch Bürgerhaus ist“, sagt Arndt und fragt: „Wer betreibt dann den Feuerwehrpark? Wir sollten uns erst mal um die touristischen Highlights in Doberan kümmern, die wir haben.“

Burkhard Scheffler habe auch Bauchschmerzen mit der Beschlussvorlage und verweist auf die Probleme, die es mit dem Marstall gegeben hatte. Hintergrund: In diesem wurde das Besucherzentrum fürs Klostergelände integriert. Doch zu Beginn fehlte Personal, um es täglich zu öffnen.

Am Ende stimmten mehr Ausschussmitglieder für eine Prüfung des Bürgerhauses mit Feuerwehrpark. In Schwerin ist das Thema nicht unbekannt. Sozialministerin Stefanie Drese und Landwirtschaftsminister Till Backhaus hatten im vergangenen Jahr den Feuerwehrverein besucht, bei dem das Projekt vorgestellt wurde. Damals verwies Backhaus auf das Förderprogramm Leader.

Mehr aus Bad Doberan

Von Anja Levien