Bad Doberan

Verzweifelte Menschen sterben einen wirtschaftlichen und sozialen Tod, Vereine siechen dahin, die Nebenwirkungen für Eltern, Kinder, Pädagogen und Unternehmer sind furchtbar: Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz hat im sozialen Netzwerk Facebook in einem offenen Brief an die Landes- und Bundesregierung die Konsequenzen des Lockdowns beschrieben, Fragen gestellt und appelliert, innezuhalten und alternative Wege im Umgang mit der Pandemie zu überlegen.

Er habe mit vielen Eltern, Händlern und Gewerbetreibenden Kontakt und wisse aus Gesprächen, wie es den Menschen gehe, sagt Jochen Arenz. „Ich habe heute einen Gewerbetreibenden getroffen, der sagte mir, in vierzehn Tagen habe er kein Geld mehr. Der hatte Tränen in den Augen.“ Einer von vielen Gründen, warum er sich entschieden habe, den Brief zu schreiben. Mehr als 2900 Menschen haben den Post geteilt, über 260 haben ihn kommentiert.

Anzeige

Offener Brief an unsere Politiker -Gedanken zu Corona- Sehr geehrte Bundesregierung, sehr geehrte... Posted by Jochen Arenz on Thursday, February 11, 2021

„Mit Corona sind tausende Menschen gestorben – jetzt sterben verzweifelte Menschen durch die Nebenwirkungen des Medikaments ‚Lockdown‘ einen wirtschaftlichen oder auch sozialen Tod!“, schreibt Jochen Arenz.

Bedrohliche Situation für Einzelhändler und Tourismusbranche

Diese Aussage möchte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern, nicht bewerten. „Die Lage ist sehr ernst für die Wirtschaft und für die Gesellschaft“, sagt er. Was es bisher aber nicht gebe, sei eine Welle von Pleiten und Insolvenzen in der Tourismuswirtschaft. Dennoch: „In den Unternehmen gibt es verschobene Investitionen und personelle Veränderungen. Es ist eine lebensbedrohliche Situation für die Betriebe.“

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer Landestourismusverband: „In den Unternehmen gibt es verschobene Investitionen und personelle Veränderungen. Es ist eine lebensbedrohliche Situation für die Betriebe.“ Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Situation der Einzelhändler in Mecklenburg-Vorpommern sei dramatisch, reagiert Mareike Petersen vom Handelsverband Nord auf die Aussage in dem offenen Brief. „Die Branche hat mit ihren funktionierenden Hygienekonzepten nachweislich dafür gesorgt, dass der Einkauf auch in Pandemie-Zeiten sicher ist. Viele Händler wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll.“ Die Situation sei oft aussichtslos: „Keinerlei Planungssicherheit, kein Licht am Ende des Tunnels und nach wie vor unzureichende staatliche Unterstützung.“

Lesen Sie auch: Vollkatastrophe: So reagieren Doberaner auf den verlängerten Lockdown

„Wir alle sind erschöpft, viele sind verzweifelt und mir als Bürgermeister drängen sich immer mehr Fragen auf, aus Sorge um unser aller Zukunft“, schreibt Jochen Arenz.

Es sei verständlich, dass sich der Bürgermeister und ganz sicher auch viele Bürger ein möglichst schnelles Ende der Corona-Schutzmaßnahmen wünschen. „Im Moment brauchen wir aber weiter besondere Schutzmaßnahmen. Die Corona-Zahlen sind noch zu hoch“, teilt Mecklenburg-Vorpommerns Regierungssprecher Andreas Timm mit.

Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan: „Mit Corona sind tausende Menschen gestorben – jetzt sterben verzweifelte Menschen durch die Nebenwirkungen des Medikaments ‚Lockdown‘ einen wirtschaftlichen oder auch sozialen Tod!“ Quelle: Anja Levien

Anlass für seinen Brief war für Doberans Rathauschef vor allem der Umgang mit den Inzidenz-Werten. „Ein Inzidenz-Wert von 50 war die Linie der Hoffnung, nun ist die ‚35‘ das Maß der Dinge. Warum ist es nicht die ‚37‘ oder die ‚32‘? Kann man aus Sorge vor einer Virusmutation ohne wissenschaftlichen Beleg einen Wert festlegen, der 80 Millionen Menschen elementar betrifft?“, möchte Jochen Arenz wissen.

Die Zahl 35 sei keinesfalls neu, so Andreas Timm. Sie sei bereits im vergangenen Jahr ein Maßstab für Entscheidungen gewesen und im Bundesinfektionsschutzgesetz festgeschrieben. Er verweist auf Paragraph 28. „Auch sind die Zahlen 35 und 50 nicht willkürlich festgelegt, sondern das Ergebnis von Beratungen zwischen Bundesregierung, Landesregierungen und ihren wissenschaftlichen Beratern.“

Schließungen haben Ziel, Infektionsgefahren zu reduzieren

Weiterhin fragt der Bürgermeister die Politik, warum Aldi und Lidl sicherer seien als das örtliche Schuhgeschäft. Andreas Timm erwidert, dass es aus der Landesregierung eine solche Aussage nicht gebe. „Alle Schließungen dienen dem Ziel, Kontakte und damit Infektionsgefahren zu reduzieren.“ Es müsse aber sichergestellt sein, dass sich die Bürger jederzeit mit Lebensmitteln und anderen unverzichtbaren Waren des täglichen Bedarfs versorgen können. Daher blieben Supermärkte offen.

Anders als eine weitere Frage von Jochen Arenz suggeriert, gebe es keine Aussagen der Landesregierung, dass diese Vertrauen in die Hygienekonzepte der Friseure habe, aber nicht in die von Gastronomen, Hotels oder der Beautybranche. „Der Friseurbesuch gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Es geht um Fragen der Körperhygiene. Deshalb haben die Bundesregierung und die sechzehn Landesregierungen beschlossen, die Friseure als einen der ersten Bereiche zum 1. März wieder zu öffnen“, informiert der Regierungssprecher.

Arenz: „Beste Waffe gegen Virus ist starkes Immunsystem“

Unverständnis zeigt Jochen Arenz auch mit Blick auf die anhaltende Schließung der Fitnessstudios und das Untersagen von gemeinsamem Training im Outdoorbereich. „Die beste Waffe gegen jeden Virus ist ein starkes Immunsystem, das stärke ich durch Sport und Bewegung“, so Arenz. Andreas Timm: „Die aktuelle Corona-Landesverordnung lässt den Sport allein, zu zweit und im Kreis des eigenen Hausstandes zu. Beim Mannschaftssport sind die Ansteckungsgefahren nun einmal leider größer, nicht nur beim Sport selbst, sondern beispielsweise auch beim gemeinsamen Nutzen von Umkleidekabinen oder in Abholsituationen.“

Nach dem MV-Gipfel am Freitagabend informiert Andreas Timm, dass der Kinder- und Jugendsport betrachtet werden solle, wenn es um die nächsten Lockerungsschritte gehe.

Neben all den Fragen und Hinweisen bedankt sich Doberans Bürgermeister auch für den Einsatz der Politiker. „Sie haben vieles richtig gemacht und geben ihr Bestes, aber ich denke, es ist an der Zeit, mal innezuhalten und mit unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen und Wissenschaftlern zu überlegen, welche Wege noch und alternativ beschritten werden könnten.“

Von Anja Levien