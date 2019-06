Retschow

Die Retschower werden in diesem Jahr noch einmal an die Wahlurne gebeten. Da sich auf der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend unter den gewählten Gemeindevertretern niemand fand, der das Amt des Bürgermeisters übernehmen würde, kommt es im Herbst zum zweiten Mal in diesem Jahr zur Wahl des Gemeindeoberhauptes. Bis dahin leitet Thomas Schubert (Linke) die Geschicke der Gemeinde. Er wurde einstimmig zum ersten Stellvertreter gewählt. Zweite Stellvertreterin ist Sylvia Stracke (Wählergruppe Aktionsbündnis Retschow).

Hintergrund: Berno Grzech war bisher Bürgermeister der Gemeinde Retschow und kandidierte als Einziger bei der Wahl am 26. Mai für das Amt. Der 63-Jährige hatte jedoch mehr Nein- als Ja-Stimmen erhalten (262 zu 255) und war damit nicht wiedergewählt worden. Die Gemeindevertreter bedankten sich am Donnerstagabend bei ihm für die gute Zusammenarbeit. „Es war ein schönes Arbeiten mit euch“, sagte Berno Grzech. „Die Zahlen bei der Wahl haben anders entschieden.“

Berno Grzech hat angekündigt, erneut für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Die Wahl wird voraussichtlich Ende Oktober / Anfang November stattfinden.

Mehr Mitglieder in Ausschüssen

Nach ihrer Verpflichtung änderten die Gemeindevertreter einstimmig die Hauptsatzung der Gemeinde. Ab sofort zählt der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt sowie der Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport sieben statt fünf Mitglieder. Neben vier Gemeindevertretern sitzen drei sachkundige Einwohner in den Gremien.

„Ich finde das toll. Bei der Wahl hat man gesehen, wie viele Leute bereit sind, mitzuarbeiten“, sagt Ute Hoffmann (Wählergruppe Aktionsbündnis Retschow). 21 Bewerber gab es für die acht Sitze in der Gemeindevertretung. Die Ausschüsse sollen künftig nicht am selben Tag der Gemeindevertretung, sondern früher stattfinden, ebenso soll es gemeinsame Sitzungen der Gremien geben und Bürger sollen Rederecht bekommen.

Anja Levien