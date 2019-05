Neubukow

Kai-Uwe Schlotmann bleibt Bürgermeister der Gemeinde Am Salzhaff. Er wurde mit 76,03 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt. Auf seine Mitbewerberin Astrid Wagener fielen 23,97 Prozent der Stimmen. Die Kauffrau war auch als Einzelbewerberin für die Gemeindevertretung angetreten und erhielt hier 17,09 Prozent der Stimmen und damit einen Sitz. Das teilt Anke Nausch, Leiterin des Amtes Neubukow-Salzhaff, mit.

In die Gemeindevertretung wurden Reneé Kluczenski, René Steputat, Matthias Schmidt und Bodo Bardehle von der „WG Am Salzhaff“ gewählt. Die WG erhielt 62,91 Prozent der Stimmen. Für die WG Neues Gemeindeleben stimmten 20 Prozent der Bürger. Damit erhält Harry Gatzke einen Sitz in der Gemeindevertretung. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,48 Prozent.

Wählergemeinschaft Alt Bukow holt vier Sitze

Auch in der Gemeinde Alt Bukow ist der neue der alte Bürgermeister. Manfred Wodars war als einziger Kandidat angetreten und wurde mit 86,36 Prozent wiedergewählt. Er erhielt 13,64 Prozent an Nein-Stimmen. Tritt nur ein Bürgermeisterkandidat an benötigt er mindestens 15 Prozent Zustimmung der Wahlberechtigten. In Alt Bukow lag die Wahlbeteiligung bei 61,68 Prozent.

Die Wählergemeinschaft Alt Bukow erhielt 80,57 Prozent der Stimmen. Damit sitzen Hans-Holger Wüstholz, Roland Schmidt, Christian Woest und Florian Podßun in der Gemeindevertretung. Als Einzelbewerber zieht Thomas Menski ein.

Anja Levien