Bad Doberan

Sie treten als Bürgermeisterkandidaten und für die Stadtvertretung an: In Admannshagen-Bargeshagen, Bartenshagen-Parkentin, im Ostseebad Nienhagen oder in Wittenbeck kandidieren die Männer und Frauen bei beiden Wahlen. In Wittenbeck steht dadurch jetzt schon fest, dass ein Sitz in der Gemeindevertretung nicht besetzt wird.

Dirk Stübs und Jürgen Sattler kandidieren fürs Bürgermeisteramt und für die Gemeindevertretung Wittenbeck. „Wir wissen schon jetzt, dass ein Sitz frei bleiben wird, weil einer von beiden Bürgermeister wird“, erläutert Wahlleiter Michael Theis. Denn die beiden sind auch die einzigen Kandidaten auf der Liste der Linken und der CDU für die Gemeindevertretung. Dadurch gibt es keine Nachrücker.

Das sieht beispielsweise in Admannshagen-Bargeshagen anders aus. Hier wollen Kai Bisanz ( CDU), Uwe Leonhardt (Wählergruppe Bürgerbewegung) und Adelheid Sternberg ( CDU) Bürgermeister werden. Erhält das künftige Gemeindeoberhaupt auch bei der Wahl der Gemeindevertretung ausreichend Stimmen für einen Sitz, gehen die auf einen anderen Bewerber der Liste über.

Bürgermeister braucht mehr als die Hälfte der Stimmen

Mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen sind für die Wahl zum Bürgermeister notwendig. „Ansonsten kommt es zur Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen“, erläutert Michael Theis. Diese findet am 16. Juni statt.

Tritt nur ein Kandidat an, wie in Reddelich Ulf Lübs, Retschow Berno Grzech und Hohenfelde Stefan Bruhn, benötigt dieser „mehr Ja- als Nein-Stimmen und mindestens 15 Prozent Zustimmung der Wahlberechtigten.“

Anja Levien