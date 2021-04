Bürgermeister von Kühlungsborn: „Alles lief in vernünftigen Bahnen ab“

Bad Doberan/Kühlungborn

„Damit kann man nur ganz zufrieden sein“, sagt Kühlungsborns Bürgermeister, Rüdiger Kozian, zur „Osterfestbilanz“ des Ostseebades. Er hätte nichts gehört, was schief gegangen sei: „Es kam zu keinerlei ungewöhnlichen Vorkommnissen.“ 

Kühlungsborn sei zu den Festtagen auch nicht überrannt worden. Das hätte zumindest am Ostermontag auch etwas mit dem Wetter zu tun gehabt, denn am Sonntag „war natürlich mehr los“. Aber alles sei „in vernünftigen Bahnen“ abgelaufen. Zum schnellen Abtransport von Verpackungsresten aus den städtischen Mülleimern hätte der Bauhof die Taktung erhöht und die Gewerbetreibenden mit „To-Go“-Angeboten hätten ausreichend blaue Säcke bereitgestellt: „Das nimmt ja alles unser Bauhof mit – das ist ein perfekt ausgeklügeltes System.“

Zu Plakaten und Losungen am und auf dem Baltic-Platz sagte das Stadtoberhaupt: „Gut, das ist jetzt halt im Moment so.“ Die Schilder würden jetzt wieder abgenommen und damit sei es dann auch gut: „Die Leute wollen die Message rüberbringen, dass Corona nicht so gefährlich ist – da gibt es ja die verschiedensten Ansichten zu dieser Thematik. Doch wir haben hier im Grunde genommen etwas ganz anderes zu tun, wir bauen mit Vollgas bis zum 13. April unser Testzentrum für täglich maximal bis zu 5000 Personen am Grünen Weg auf und gucken dann mal, wie es hier aussieht.“

Gut angekommen bei den zumeist überraschten Besuchern ist am langen Wochenende die Möglichkeit, sich in der Kunsthalle Cartoons zum Thema Corona anschauen zu können. „Schön, dass es wieder Kultur zu sehen gibt, das bedeutet etwas Normalität“, freute sich darüber eine Nordwestmecklenburgerin. Auch Peter Westendorf und seine Frau sind diesmal zufällig hier, obwohl die Kühlungsborner Cartoon-Ausstellungen für die Bad Doberaner seit Jahren zum festen Besuchsprogramm zählen: „Man trifft hier Leute und kann mit ihnen reden.“

Osterspaziergang des Bürgermeisters ging über zwölf Kilometer

Übrigens soll Bürgermeister Kozians Osterspaziergang im Walking-Tempo über eine Distanz von zwölf Kilometern gegangen sein, wie er eine entsprechende OZ-Frage beantwortete.

„Ein paar Verstöße“ gegen die Einreiseverordnung mussten die Beamten des Polizeihauptreviers Bad Doberan nach Bürgerhinweisen und eigenen Feststellungen auf Camping- und Parkplätzen registrieren: „Die Betroffenen wurden wieder in ihr Bundesland geschickt.“

In Kröpelin musste Polizei täglich Platzverweise erteilen

Im Verkehr gab es bis gestern Nachmittag keine verletzten Personen, allerdings einige Sachschäden bei Parkplatzunfällen. Fast jeden Tag am verlängerten Wochenende wurde die Polizei nach eigenen Angaben zudem in den Abend- und Nachtstunden auf den Großen Parkplatz von Kröpelin gerufen. Dort wurde immer wieder zehn bis zwanzig Personen im Alter von 17 bis 22 Jahren, die dort gemeinsam auch Alkohol tranken, Platzverweis erteilt und ihr Verstoß gegen die Corona-Landesverordnung aufgenommen.

